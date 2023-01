Dansen alsof je kwartjes op de grond zoekt: de beste muziek van de week

Ladytron.

Hoi Robert, we beginnen vandaag met Traumahelikopter. Waarom?

‘De plaat van deze week past goed bij datgene waar de Nederlandse popwereld dit weekend mee bezig is: Eurosonic Noorderslag in Groningen. Groningen is echt een muziekstad: een jaar of 10 geleden kwamen er héél veel bandjes vandaan, waaronder Traumahelikopter. Echt een vriendenband, bestaande uit drie heel toffe jongens die op een dag besloten versterkers tegenover elkaar te zetten en muziek te maken. Supersympathiek, en net een laagje beter dan wat je verwacht van zo’n verhaal. Ze rammen er verrassend melodieuze nummers uit. Echte jarenzestigpunk, oftewel garagerock: lekker agressief spelen, niet te gecompliceerd. Gewoon lekker rossen op die gitaren, maar zonder dat het echt een ragplaat wordt.

‘Helaas gaan dit soort bands vaak uit elkaar na een paar singeltjes. Dan krijgen ze een - godbetert - een baan, of de vriendschap gaat over. Gelukkig is dat bij Traumahelikopter niet het geval: precies tien jaar na hun debuutalbum presenteren ze hun vierde album op Eurosonic Noorderslag. Op Save Yourself (★★★★☆, 10 nummers) hoor je nog steeds dat sixtiesgevoel, zonder dat de plaat vol staat met heel simpele punkrockliedjes. De nummers zijn ingenieus in elkaar gezet.

‘Dat begint al met de eerste track van de plaat: Sarah. Ik kreeg er meteen kippenvel van. Als je dat nummer gehoord hebt, wil je meteen de hele plaat uitzitten. Save Yourself geeft energie, maar is tegelijkertijd melancholisch. Dat komt ook door de thematiek; het nummer Please Don’t is bijvoorbeeld echt een smeekbede van frontman Mark van der Ploeg. Al met al echt een topplaat.’

We gaan luisteren. Wat tip je nog meer?

‘Het nieuwe album Time’s Arrow (★★★★☆, 10 nummers) van de Britse band Ladytron. Ladytron klinkt als de new wave en synthpop van de jaren tachtig. Een beetje zoals Simple Minds en Ultravox eigenlijk, met van die heerlijke baslijnen uit de synthesizer en ijzige, galmende vocalen. De band bestaat al twintig jaar, maar draaide twee jaar geleden ineens weer helemaal door dankzij hun nummer Seventeen uit 2002, dat een hit werd op TikTok.

Hoewel de muziek op Time’s Arrow nog steeds doet denken aan de new wave-tijd, klinkt het niet gedateerd. Luister de fantastische track The Night, bijvoorbeeld, of California, waar ook nog eens prachtige vocalen doorheen zweven. Het raakt me enorm en echt niet alleen omdat ik stiekem een voorliefde heb voor jarentachtigmuziek. Ook Brian Eno, het genie van de Britse popmuziek, vindt Ladytron een van de beste Britse bands. Ladytron is glam én eigenwijs en een beetje arty-farty. Ze hebben gewoon alles wat popmuziek zo leuk maakt. En je kan er lekker op dansen, maar dan wel op een shoegaze-manier: naar de grond staren en doen alsof je kwartjes zoekt.’