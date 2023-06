Dansen als een funkzombie op het manische nieuwe album van Squid ★★★★☆

Zat het debuut van Squid al vol onvoorspelbaar, muzikaal avontuur, voor het tweede album heeft het vijftal uit Londen er een schepje bovenop gedaan. Op Bright Green Field was de geëxalteerde chaos van zanger en drummer Ollie Judge en zijn maten meestal nog gekaderd in opwindende punkfunk, op O Monolith wordt stevig gemorreld aan popconventies.

Opener Swing (In A Dream) heeft nog een liedjesstructuur. Voor de rest van het album vervloeien eigenzinnige ingrediënten – funky mathrock, onregelmatige maatsoorten, knerpende blazers, groeiende chaos – tot muzikale experimenten. Zodanig dat het ondergaan van Squid kan aanvoelen als een vrije val in een andere sonische wereld. Maar er is altijd herkenning. Op de pulserende beat van Undergrowth, inclusief gewurgde trompet en krassende gitaar, kun je dansen als een demente funkzombie.

Heel soms lijken de Squid-eigenaardigheden maniertjes. Als de band in After The Flash de chaos tot orkaansterkte laat zwellen om vervolgens tot windstilte terug te keren, voelt het alsof dat meer uit gewoonte voortkomt dan gedrevenheid. Maar Op Green Light klinkt de afwisseling van momenten van waanzin en momenten van helderheid natuurlijk en op maat gesneden voor de moshpit, waarin adempauzes volgen op erupties van opgefokte manie. In The Blades komt alles perfect samen. Dan sleuren een pulserende zevenkwarts maatsoort, vreemde akkoorden, atonale blazers en een schreeuwende Judge je mee in die geluidsorkaan die naar een andere muzikale wereld leidt.

Squid O Monolith pop ★★★★☆ Warp/V2