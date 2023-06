Dankzij Werner Herbers (1940-2023) horen we de door de nazi’s vervolgde componisten weer

Werner Herbers in zijn werkkamer in Amsterdam. Beeld Bert Nienhuis

Of hij een topsolist had kunnen worden? De hoboïst en dirigent Werner Herbers waagde het te betwijfelen. Hij was immers ‘te laat begonnen met dat vreselijke instrument’, en over zijn techniek voelde hij zich jarenlang onzeker.

Evengoed kon Herbers, die maandag op 82-jarige leeftijd na een ziekbed is overleden, terugkijken op een succesvolle, invloedrijke carrière. Hij maakte vooral naam als solo-hoboïst van het Concertgebouworkest, maar was ook een drijvende kracht achter het Nederlands Blazers Ensemble en de oprichter van de Ebony Band.

Die laatste club bekoorde hem vermoedelijk het meest. Herbers, in 1940 in Bilthoven geboren als zoon van Duitse immigranten, speurde voor de Ebony Band vaak in archieven. Hij zocht vooral naar muziek van door de nazi’s uitgewiste artiesten. Mede dankzij Herbers klinkt de muziek van componisten als Erwin Schulhoff en Stefan Wolpe tegenwoordig weer in volle glorie.

Hockeyinternational

Rond z’n 13de viel hij voor de hobo. Het gebeurde in de Bilthovense bioscoop Concordia, waar de bekende hoboïst Jaap Stotijn soleerde bij de plaatselijke orkestvereniging. Wát een instrument, wát een klank, dat wilde Werner Herbers ook. Toch studeerde hij eerst een blauwe maandag Duits, en reisde hij als hockeyinternational mee naar India. Pas in tweede instantie koos Herbers aan het Amsterdams Muzieklyceum de vakken hobo en orkestdirectie.

Als twintiger kon hij aan de slag bij het pas opgerichte Nederlands Blazers Ensemble. Het was het decennium waarin de Nederlandse ensemblecultuur werd geboren. Er kwam een stortvloed aan groepen die zich specialiseerden in klassieke muziek die niet of amper aan bod kwam, van fonkelnieuwe stukken tot eeuwenoude juwelen. Zo speelde Herbers mee in de legendarische opname die het Blazersensemble in 1969 maakte van Mozarts Gran Partita. Onder invloed van de Provo-beweging kregen concerten niet zelden een conceptueel, ‘gek’ karakter.

Onzeker

Via omroeporkesten en het Rotterdams Philharmonisch belandde hij in 1970 bij het Concertgebouworkest. Herbers werd aangesteld als eerste hoboïst, degene die de solo’s voor zijn rekening nam. Maar zelfs toen bleef hij onzeker, zei hij onlangs in de Volkskrant. ‘Als we na een concert bij de artiestenuitgang stonden en iemand zei ‘mooi gespeeld, prachtig!’, dacht ik: nou, met hakken over de sloot.’

Het waren de jaren onder chef-dirigent Bernard Haitink, de gouden jaren ook van de Hollandse blazersschool. In plaats van ‘ieder voor zich’, werd de houtblazersgroep een collectief: secure toonvorming, goed luisteren naar elkaar, streven naar dezelfde expressie. ‘In een akkoord zitten dat echt goed stemt: heaven.’ Pas in de tweede helft van zijn carrière kwamen er opnamen waarvan hij dacht: ‘ja, dit is wel ongeveer wat ik mooi vind’.

Toch was zijn muzikale appetijt groter dan alleen het orkestspel. Nadat het Blazersensemble met ruzie op de klippen was gelopen, begon Herbers in 1990 de Ebony Band. Hij recruteerde collega’s uit het Concertgebouworkest en op de lessenaars verscheen vooral muziek uit het interbellum. Deels kwam die uit de pen van door de nazi's ‘entartet’ verklaarde componisten, deels bestond ze uit verdwenen mengvormen van klassieke muziek, cabaret en jazz.

Gemierenneuk

Hij genoot van het speurwerk. Had hij even vrij als het Concertgebouworkest op tournee Warschau bezocht, dan dook hij er het archief in. Had hij een stuk eenmaal boven water gehaald, dan moest het vaak speelklaar worden gemaakt. Dat werd knippen en plakken met collega's, fles wijn op tafel. Daarna begon het speurwerk opnieuw, want wat bedoelde de componist nou met een bepaalde aanwijzing? ‘Het gemiereneuk’, ook dat vond Herbers leuk. ‘Als je als musicus een onregelmatigheid ziet in de partituur, ben je al snel geneigd te denken dat het een fout is. Maar zie je het na veertig maten weer, dan weet je dat het een bedoeling heeft.’

In 2005, het jaar dat zijn dochter, de actrice Katja Herbers, afstudeerde aan de toneelschool, bracht hij de korte opera Achtung, Aufnahme! in Nederlandse première. Het stuk uit 1930 van Wilhelm Grosz speelt op een filmset. De verlate cd-uitgave, in mei, heeft Herbers nog net meegemaakt.



Na zijn afscheid bij het Koninklijk Concertgebouworkest, in 2005, kreeg hij meer tijd voor een oude liefde, de jazz. Hij ging ook vaker dirigeren, gaf cursussen en adviseerde orkesten tot in Shanghai. Werner Herbers keek de dood dapper in de ogen, bleek uit zijn laatste interview in de Volkskrant. ‘De reden dat ik zo koel kan zijn over een aanstaand einde, is dat ik zó veel geluk en zó’n fantastisch leven heb gehad.’