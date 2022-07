Dankzij NOS-correspondent Iris de Graaf was de burgermoed van een gewone Rus te zien

Net als veel westerse journalisten verliet ook NOS-correspondent Iris de Graaf Moskou toen Rusland eind februari zijn bloedige oorlog in Oekraïne begon. Vanaf dat moment was de Nederlandse televisiekijker voor berichtgeving over Rusland – en de manier waarop de bevolking daar door het Kremlin wordt geïnformeerd over de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne – voornamelijk aangewezen op deskundigen in het Westen.

Russische ondernemer in Kaliningrad staat NOS-correspondent Iris de Graaf te woord. Beeld NOS

De Graaf moest haar berichtgeving over Rusland verzorgen vanuit Hilversum. Door tijdens het tweegesprek van de presentator te schakelen naar De Graaf, die in een andere ruimte in de NOS-studio was afgezonderd, wekte het NOS Journaal de suggestie dat de correspondent on the spot, of minstens ver weg was. Een vaker toegepaste, wat armoedige en doorzichtige manier om soms onvermijdelijke afwezigheid op de standplaats te verhullen.

Die maskerade is niet meer nodig, nu De Graaf sinds half juni is teruggekeerd op haar post in Moskou. Goed nieuws voor iedereen die ondanks de beperkingen van de censuur in Rusland nog steeds graag uit de mond van gewone Russen wil horen wat er in hen omgaat en hoe zij denken over sancties, de Navo en Oekraïne. De correspondent geeft ze een stem.

Voor de uitzending van maandag was De Graaf afgereisd naar Kaliningrad, de westelijke Russische exclave die vanuit het moederland alleen per trein over Litouwens grondgebied is te bereiken. Zo’n strategisch gelegen stad waarover in dit oost-westconflict, zo voel je als leek aan je water, nog een boel gedonder kan ontstaan. De Graaf interviewde er de eigenaar van de grootste betonfabriek, die zijn bedrijf al bijna failliet zag gaan door de sancties die de Europese Unie Rusland heeft opgelegd. Litouwen laat als gevolg van de strafmaatregelen geen cement door en de fabricage van beton ligt stil.

Ik verwachtte een klaagzang over westerse vijandigheid en een lofrede op Russische standvastigheid, tot het interview een verrassende wending nam. Russen beschouwen de westerse handelsblokkade als een provocatie, gaf De Graaf een voorzetje. Ten onrechte, antwoordde de directeur: ‘De Russische overheid heeft alle normen en waarden verbroken. Het doet me pijn dat ik staatsburger ben van een land dat alle internationale regels overtreedt. Tot nu toe heeft Europa dat niet gedaan. Sancties zijn sancties.’

En er volgde meer openhartigheid: ‘Ik maak me zorgen over mijn gezin, mijn kinderen. En mijn personeel ziet hoe hun toekomst wordt verwoest. Maar uiteindelijk is het slechts geld dat we verliezen. Het is zoveel erger dat er granaten en raketten inslaan terwijl wij hier staan te praten. Dat er kinderen en vreedzame burgers sterven.’ De man droeg een fleurig hemd, de enige vrolijke toets in die grauwe omgeving van grind, gruis en hoogspanningsmasten.

Het journaal gunde De Graafs item een bescheiden plekje, achter het kabaal van de boerenacties. Maar het is gezien: de onversneden burgermoed van een gewone Rus.