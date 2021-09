Dankzij het spetterende archiefmateriaal wil je ‘Hitsville’ in de bioscoop zien ★★★☆☆

Hitsville: The Making of Motown

Een verhaal over het ontstaan van Motown gaat over veel meer dan muziek. Hitsville: the Making of Motown, over de opkomst van het platenlabel in de industriestad Detroit, vertelt ook over het veelbewogen Amerika van de jaren zestig, over de burgerrechtenbeweging en de ontplooiing van de zwarte cultuur. De geschiedenis van het bedrijfspand in de industriestad Detroit, waar bijna letterlijk aan de lopende band muziek werd geproduceerd, wordt nauwkeurig uit de doeken gedaan door onder andere de oprichter Berry Gordy Jr. Al blijven schimmige financiële details, die ongetwijfeld ook op te diepen zijn uit de archieven, ons bespaard: Hitsville is gemaakt met de hartelijke medewerking van alle betrokken, en is optimistisch van toon. Ook dankzij het prachtige muzikale archiefmateriaal, en spetterende optredens van Diana Ross tot The Temptations en Stevie Wonder. Daarvoor wil je deze film wel in de bioscoop bekijken.