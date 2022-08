Dankzij het overtuigende spel van liefdeskoppel Marco en Anna weet Supereroi af en toe te ontroeren ★★★☆☆

Supereroi

Vergeet het vermogen om te vliegen, te tijdreizen of onzichtbaar te worden. De ware superhelden, stelt de succesvolle striptekenaar Anna (Jasmine Trinca) in het Italiaanse drama Supereroi, zijn de liefdeskoppels die langer dan twintig jaar samen blijven. Zij en docent natuurkunde Marco (Alessandro Borghi) lijken voor de kwalificatie in aanmerking te gaan komen en cineast Paolo Genovese toont hoe deze behoorlijk verschillende karakters dat voor elkaar hebben gekregen. Welke crises hebben of zullen ze moeten overwinnen? Welke rol speelden toeval en lot in hun samenzijn? Hoe eerlijk zijn ze in al die jaren tegen elkaar geweest?

Bekende thema’s voor Genovese, de man die met Perfetti sconosciuti (2016) de vaakst geremakete film aller tijden afleverde. In Nederland werd de tragikomedie vorig jaar overgedaan als Alles op tafel, en speelden onder meer Linda de Mol, Lies Visschedijk en Ramsey Nasr de vriendengroep die tijdens een etentje alle mobieltjes ontgrendeld op tafel legt. Wie weet wat er zou gebeuren wanneer Anna en Marco hetzelfde deden, en zij bijvoorbeeld zou ontdekken dat hij nog geregeld contact heeft met ex Pilar (Greta Scarano).

Genovese en zijn twee co-scenaristen schakelen voortdurend heen en weer in de tijd, om het publiek mee te voeren naar de diepere lagen van de relatie tussen Anna en Marco. Zo worden hun allereerste ontmoetingen afgewisseld met de huiselijke, ietwat ingeslapen maar innige momenten die ze nu delen. Verderop in Supereroi bezoeken ze dezelfde vakantiebestemming die ze als pril stel aandeden, waarbij die twee tijdpunten voortdurend met elkaar versmelten of juist botsen.

In zekere zin geeft Genovese zijn helden extra superkracht: hij laat ze immers volop tijdreizen. Tegelijkertijd maakt de film je ervan bewust dat dit feitelijk een alledaagse gave is. Elk langdurig koppel staat met één been in het verleden, stuttend op herinneringen die reliëf geven aan het hier en nu.

Een mooi inzicht, maar als toeschouwer moet je intussen goed bij de les blijven. Marco heeft als jongere versie een gladde kin, als veertiger een baardje, terwijl Anna nauwelijks zichtbaar ouder of jonger wordt. Cameraman Fabrizio Lucci giet de twee tijdsniveaus in contrasterende kleurpaletten – ‘vroeger’ oogt warm en film-achtig, ‘nu’ blauwig en digitaal – en toch kun je in de vele tijdssprongen soms het spoor bijster raken.

Gelukkig maar dat Marco en Anna een overtuigend en heerlijk stel vormen dat al dat gejongleer eigenlijk niet nodig heeft. Het is vooral aan hun innemende spel te danken dat Supereroi sporadisch ontroert – en dan ontroering van de allersentimenteelste soort.