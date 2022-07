Dankzij Beyoncé is de house uit de jaren negentig helemaal terug

Een nachtclub in New York in 1991. Beeld Getty

Ze flikte het weer. Opnieuw liet Beyoncé het internet ontploffen toen ze haar fans een brokje voerde van haar nieuwe, te verwachten album. Op 20 juni dropte ze de single Break My Soul en barstte er een stortbui aan speculaties los op Twitter, over wat te verwachten van het album Renaissance, dat vandaag uitkomt.

Nu laat Break My Soul ook veel ruimte voor speculatie over Queen Beys nieuwe muzikale richting. Anders dan bij het vorige album Lemonade, dat alweer zes jaar oud is en dat op ingenieuze wijze hiphop, r&b, blues en indierock aan elkaar smolt, lijkt het nu alsof de grootste superster ter wereld voor het eerst in haar carrière vintagedance omarmt. Break My Soul klinkt nostalgisch omdat het, in de vorm van het basloopje en het borrelende synthesizerlijntje, de puls heeft meegekregen van houseklassieker Show Me Love (1993) van Robin S. Een geluid dat Robins S op haar beurt lijkt te hebben geleend van een andere klassieker, Push the Feeling On van Nightcrawlers, dat een jaar eerder uitkwam. Dan zijn er nog die ritmische pianoakkoorden die begin jaren negentig een vast ingrediënt vormden voor bijna elke clubhousetrack, en hoor: Beyoncé heeft house gemaakt mét de bijbehorende boodschap van bevrijding.

Want de bekendste en invloedrijkste zanger van de wereld wil dat we met z’n allen weer naar buiten gaan, de mondkapjes afdoen en ons haar losgooien. Volgens Queen Bey is na een periode van restrictie, opgelegd door de pandemie, nu een tijdperk van laissez faire aangebroken. Ze zingt dat ze haar baan heeft opgezegd en verliefd is geworden. Daar gaat in een sample Big Freedia, de hiphopster uit New Orleans, nog eens overheen met haar rijtje aanbevelingen: ‘Release your anger, release your mind, release your job, release the time, release your trade, release the stress, release the love, forget the rest.’

Yep, het ruikt hier naar verlossing via de dansvloer. De geur die eind jaren tachtig opsteeg in loodsen en clubs, vervolgens tot orkaankracht groeide en door het bestaande muzieklandschap trok om de boel voor altijd te veranderen.

De dancegroep Nightcrawlers in 1995. Beeld Imageselect

Dat pleidooi voor een nieuwe bevrijding is wereldwijd opgemerkt. Het onlinemuziektijdschrift Pitchfork noteerde dat Beyoncé zag dat deze zomer gekenmerkt werd door de burn-out van millennials, een opleving van de arbeidersbeweging en queer pride en besloot daar een liedje over te schrijven. Rolling Stone beschreef Break My Soul als een dansvloerlofzang voor het postpandemietijdperk. Het zakenblad Forbes noemde het nummer de begeleidingstrack voor ‘The Great Resignation’, het verschijnsel dat werknemers in 2020 en 2021 tijdens de pandemie en masse uit eigen beweging ontslag namen en het roer omgooiden. Michelle Obama zei op Twitter dat Break My Soul het nummer is dat we nu met zijn allen nodig hebben. Maar het was de megaster zelf die in 2021 in Harper’s Bazaar al gewag maakte van een opkomende renaissance. Ze voelde het aankomen. Ze zei: ‘Ik wil op wat voor manier dan ook mijn steentje bijdragen aan de ontsnapping van de situatie waarin we nu zitten.’

Een renaissance én de heropleving van een muziekstijl? Zou zomaar kunnen. Niet alleen is de tijd er rijp voor, Beyoncé is niet de enige profeet die ons een ‘nieuwe’ muzikale weg lijkt te wijzen.

Drake heeft zijn laatste album Honestly, Nevermind volgestopt met housestijlfiguren, met ook die o zo herkenbare hamerende housepiano in het nummer Massive.

Jessie Ware in juni 2022 in Glasgow. Beeld Redferns

De Engelse zangeres Charli XCX heeft voor het nummer Used to Know Me het zelfde fragment van Robin S gesampled dat Beyoncé heeft gebruikt. En deze maand liet de eveneens Engelse Jessie Ware house en disco met elkaar stoeien op haar nieuwe single Free Yourself.

Al die artiesten zijn geïnspireerd door deephouse, de housevariant gekenmerkt door een lager tempo, een organischer geluid dan bijvoorbeeld acid en techno en door invloeden van disco en jazzfunk. Maar het waren voornamelijk de warme soulvolle vocalen die de variant van dance een menselijker geluid gaven. Een geluid dat dichter bij de popmarkt lag, en zo ook niet-clubgangers aansprak. Het is een van de redenen dat Robin S indertijd haar succes vierde in de clubs én in de hitlijsten. Show Me Love was dance die deed wat liedjes ook doen: een reis maken van couplet naar refrein en weer terug. En dan waren die vocalen ook uiterst geschikt om een eventuele boodschap – liefde, saamhorigheid, bevrijding – mee te geven.

Singer Robin S in de opnamestudio in Chicago in 1996. Beeld Getty Images

Deephouse had de beste kaarten om een breed poppubliek aan te spreken. Voortgekomen uit de Chicago House van eind jaren tachtig lag de nadruk minder op de hoekige of scherpe eigenschappen van elektronica. Die diende juist om een warme, sensuele sfeer te creëren waarin je kon wegzakken. Je hoort het in een deephouseprototrack als Can You Feel It van dj Larry Heard/Mr. Fingers (Niet te verwarren met Can You Party van Royal House met de bekende sample ‘Can you feel iiiiiiiiit?’). Van de synthbass tot de toetsen, alles is bedoeld om diepe, sonische broeierigheid op te roepen. Deephouse bracht meer teweeg dan alleen fysieke opwinding, het kon je ook ontroeren. Met de mooiste vocalen die dance heeft gekend liet zanger Robert Owens met dj en house-aartsvader Frankie Knuckles menigeen op de dansvloer meehuilen op een track als Tears.

Frankie Knuckles (echte naam: Francis Warren Nicholls, jr.), de aartsvader van de house, in 1991 in New York. Beeld Getty Images

Tijd dat het genre werd herondekt. Niet dat deephouse compleet was verdwenen voordat Beyoncé haar variant op de kaart zette. Een act als Disclosure heeft er er vorig decennium nog behoorlijk succes mee geboekt. Alleen is het wel zo dat de broertjes Lawrence van Disclosure zelf uit de dancehoek kwamen. Beyoncé en Drake zijn megasterren die een crossover hebben gemaakt van pop naar dance, invloedrijke iconen die vaak de weg bereiden voor de mindere goden. Wie weet wie er zullen volgen.

Wat Beyoncé zelf betreft kunnen we in elk geval nog meer verwachten. In juni werd de wereld geïnformeerd dat naast country meer dance een plekje had verworven op Renaissance. Skrillex, de Amerikaanse producer van electrohouse, werd als samenwerkingspartner genoemd. De rest van de zomer zou best nog een gevoel van totale bevrijding kunnen losmaken.

Beyoncé – Renaissance (Sony)