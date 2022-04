Daniël Rovers geeft een aangenaam lesje in kijken in een roman vol scherpe observaties ★★★★☆

Daniël Rovers Beeld Mark Kohn

Fictie die niet per se put uit eigen ervaringen – het gebeurt zo zelden meer dat het bijna verbazing wekt. Daniël Rovers (1975) zag er gelukkig geen been in, blijkt uit Vergeten meesters, zijn vierde en als ik me niet vergis meest ambitieuze roman. Daarin beschrijft hij één dag uit het leven van drie vrouwen en twee mannen, allemaal verbonden aan het Dumas, oftewel het Rijksmuseum Dutch Masters, gelegen aan het Amsterdamse Museumplein. De werkdag eindigt met een groot alarm, maar die plotlijn bungelt er wat bij. Veel meer gaat het om deze freelancers, wier zieleleven de lezer hoofdstuk na hoofdstuk leert kennen – al duurt het even voordat je ze uit elkaar kunt houden.

Drie werken in het Dumas als rondleider, een spreekt er audiotours in en eentje geeft er tekenles. Er zit een ex-actrice bij met angststoornissen, een vrouw die in haar vrije uren met voorbindtuigjes in de weer is, een vrouw die zich bij haar ingoede echtgenoot te pletter verveelt, een verlegen man met een afgrijselijke huidaandoening, een eenzame drinkebroer die blijft rouwen om zijn dode moeder.

Verspringend perspectief

Dit klinkt loodzwaar, maar zo leest de roman allerminst – dankzij het perspectief dat per hoofdstuk verspringt, dankzij Rovers’ schrijfpret, en vooral dankzij zijn bij vlagen scherpe en erg geestige observaties. Over de vrouw met het bloedsaaie huwelijk: ‘Als zij en Hent elkaar een zoen gaven, een echte zoen, met de tongen verstrengeld in elkaar, dan bekroop haar het idee dat ze iets deden wat kinderachtig of verboden was – een overtreding van het incestverbod.’ Over de tekendocent die nogal moeite heeft om zich een mening te vormen: ‘Op zulke momenten werd hij de persvoorlichter van zijn eigen zaak, een man die zichzelf opdracht had gegeven om zo weinig mogelijk los te laten over wat er in hem omging.’ Verderop: ‘Hij had zich op zijn dertigste voorgenomen zijn ouders geen enkel verwijt meer te maken en was daar op zijn veertigste van teruggekomen.’

En passant portretteert Rovers het cultuurwereldje, belichaamd in Dumas’ hoofd communicatie Raf De Kesel, ‘ook wel De Rat, De Kwezel of Rat De Kwezel’ – zo’n Vlaming, zeg maar, met gladde praatjes. ‘Vernieuwingen hield je niet tegen, dus kon je je er maar beter volledig aan overgeven.’ Sowieso heeft de schrijver een scherp oor voor eigentijdse platitudes. Behoorlijk wat hoofdstukken sluiten af met een opsomming van de sleetse uitdrukkingen die mensen zoals u en ik zoal gebruiken. Zoals: ‘jezelf opnieuw uitvinden’, ‘komt wel heel dichtbij’, ‘een plaats geven’, ‘een dubbel gevoel’, ‘diep door het stof gaan’, ‘het voelde als een bevrijding’, ‘herkent zich niet in het geschetste beeld’.

Uit het stramien stappen

Heel goed werkt dat de schrijver af en toe uit zijn eigen vertelstramien stapt. Zo is het hoofdstuk ‘Tronies’ gevuld met miniportretten van bezoekers die op dat moment (vlak voor het grote alarm) in het museum rondlopen. ‘Junizoro Abe (1941) staarde naar de grote, oude handen van de oude dame op dat doek van Nicolaes Maes. Hij had altijd gehoopt een vrouw te trouwen met mooie handen én mooie voeten: was hij te kieskeurig geweest?’

Veel lol beleefde ik verder aan Rovers’ beschrijvingen van hoofdstedelijke fenomenen. Zeer treffend is bijvoorbeeld zijn karakterisering van een horeca-etablissement pal achter het Concertgebouw dat sprekend lijkt op het reëel bestaande café Welling. ‘In Wiendels kon je je jong voelen, omdat er altijd wel iemand was die nóg moeizamer liep dan jij, die minstens een heupoperatie meer had ondergaan, die meer moeite had om haar wijnconsumptie te beperken tot een glas of vijf.’ Genoemde eenzame drinkebroer – het veruit ontroerendste personage van de vijf – komt er al jaren eens per week, ‘en toch was hij nooit tot de stamgasten gaan behoren’.

Vermeldenswaard is ten slotte dat de meeste hoofdstukken titels van beroemde schilderijen dragen. Soms is de link met het beschrevene evident, soms raadselachtig, maar werken doet het wel. Voor je het weet google je er de betreffende afbeelding even bij. Het maakt van deze intelligente, rijke roman óók een lesje in kijken.

Daniël Rovers: Vergeten meesters. Wereldbibliotheek; 480 pagina’s; € 24,99.

Beeld Wereldbibliotheek