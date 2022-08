Dancesnobs en fijnproevers kunnen hun geluk niet op met de adembenemende openingsacts van Dekmantel

Mary Lattimore in het Muziekgebouw op Dekmantel Festival 2022. Beeld Bart Heemskerk

De Amsterdamse dance-organisatie Dekmantel heeft in nog geen tien jaar iets prachtigs opgebouwd. Het vijfdaagse festival Dekmantel, het vlaggenschip van de club, is een juweel in de Amsterdamse zomeragenda, omdat het vooruitstrevende en avantgardistische elektronische muziek koppelt aan gewoon bijzonder feestelijke dj-sets, al zijn ook die in de regel van hoog muzikaal niveau.

Een vast openingsritueel voor drie dagen buitenfeest in het Amsterdamse Bos, van vrijdag tot en met zondag, is een tweedaagse inleiding in het Muziekgebouw. Het is alsof Dekmantel juist daar, in die statige concertzaal, de weidse achtergronden van de elektronische muziekcultuur wil ontsluiten. En laten horen en zien dat de dance een onbevattelijk brede ontstaansgeschiedenis heeft, en nog altijd raakt aan de jazz, muziek uit verre windstreken en vooral ook klassiek.

Harpfenomeen

Woensdagavond speelt in de volle grote zaal een harpfenomeen dat alle programmatische dromen van Dekmantel doet uitkomen. De Amerikaanse Mary Lattimore zet haar harp in als een multifunctioneel muziekapparaat, waarmee ze feitelijk een elektronische onemanband vormt. Zij stuurt haar sprankelende akkoorden door een loopstation, waarmee ze tot in het oneindige kunnen worden herhaald. Daarna speelt ze patronen door het eigen opgenomen werk, van dreigende bastonen, die ook weer in herhaling mogen vallen, tot tingelende engelennoten in de hoogste registers.

Het maakt haar muziekstukken, die scheren langs klassiek, folk en zelfs minimale dance, steeds complexer maar vooral ook meeslepender. Als je de composities onder je ogen ziet ontstaan, word je meegevoerd naar een surrealistische klankenwereld, waarin je ineens ook de inspiraties van Lattimore ontwaart: van rond de aarde zwevende astronauten tot aangespoelde walvissen aan een strand.

Lattimore, die indruk maakte met vooral haar grensoverschrijdende ambientplaat Silver Ladders uit 2020, beschikt ook nog over de gave van het woord. Zij leidt haar composities in met boeiende verhalen over de totstandkoming ervan en vertelt bijvoorbeeld hoe zij eens haar kaak brak, daardoor maandenlang niet kon spreken en opnieuw moest leren aan sociale smalltalk te doen. Ze schreef er een beeldend stuk over, waarbij je voelt hoe ook haar haperende harp aarzelend een gesprek aan wil gaan.

Cultheld

Dekmantel heeft ook nog een cultheld naar het Muziekgebouw gehaald, wiens werk vele malen werd herontdekt, waardoor het ternauwernood aan het zwarte gat van de vergetelheid is onttrokken. Midden jaren tachtig maakte de Italiaanse pianist en componist Gigi Masin muziek die zijn tijd ver vooruit was. Hij speelde piano over trage, ritmisch pulserende akkoorden op de synthesizer, en liet er trompetten en saxen doorheen dwarrelen. Zijn album Wind uit 1986 was een wonder van muzikale chemie: van jazz en easy listening maar door de dubbende ondertoon ook behoorlijk trippende house, die toen nog niet eens was uitgevonden.

De in eigen beheer geperste oplage van Wind ging verloren door waterschade, maar Masins werk werd in de jaren negentig opgepikt door onder anderen zangeres Björk. Masin werd door een groeiende groep fans min of meer gedwongen zijn oude werk alsnog uit te geven, en de Italiaan groeide uit tot een held voor fijnproevers en dancesnobs.

Beeldschone klanktapijten

In 2014 vormde Masin het trio Gaussian Curve met de Amsterdamse dj en producer Young Marco en de Schotse gitarist Jonny Nash. De band begon met wat vrijblijvend jamwerk, maar bracht een jaar later de sensationele ambientplaat Clouds uit.

In het Muziekgebouw treedt het trio aan voor een zeldzame liveshow, die ook wat betreft rustgevende muziekkracht ongeëvenaard blijkt. Het zalvende pianospel van Masin wordt door Young Marco op beeldschone klanktapijten gevleid, van bliepende computergame-nootjes tot zuchtende vrouwenstemmen uit een analoge synth. Gitarist Nash speelt er droge en onversierde akkoorden bij uit het oeuvre van de legendarische Robin Guthrie van de band Cocteau Twins. Of hij laat lange, jankende gitaarlijnen vol boventonen opstomen naast de dubbende akkoorden uit het stijlboek van Masin.

Ook deze muziek breekt door muren, want klinkt soms als een elektronische soundtrack bij Italiaanse films uit de jaren tachtig, en soms ook als peilloos diepe, benevelde house die je naar een ander universum brengt. Een adembenemend optreden, en een perfect startschot voor een dancefestival dat de enge ruimtes van de danceclubs en -festivals steeds verder wil openbreken.

Mary Lattimore

Ambient

★★★★☆