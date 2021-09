Dan móét het wel over kontneuken gaan: hoe een beroemde poprecensent het liedje Mickey in een ander daglicht zette

Toni Basil Beeld Charlie Gillett/Redferns

Oh Mickey, you’re so fine

You’re so fine, you blow my mind

Mickey, Toni Basil (1982)

Als de meest gerespecteerde muziekcriticus van Amerika jouw single roemt omdat die uitnodigt tot anale seks, heb je als zangeres tot het einde der tijden wat uit te leggen. Het overkwam onehitwonder Toni Basil in 1982 met Mickey.

Het leek niet helemaal de bedoeling dat Antonia Christina Basilotta (1943), zoals ze eigenlijk heet, als zangeres aan de weg timmerde. Ze was vooral bekend als danseres, met de door haar opgerichte groep The Lockers. Met hen danste ze bij Aretha Franklin en Frank Sinatra en in elke grote televisieshow. Als choreograaf tekende Basil voor danspasjes van Talking Heads en David Bowie.



Begin jaren tachtig wilde ze wat choreografische strapatsen op video zetten, met dansers uitgedost als cheerleaders. Toen er muziek bij werd gezocht, kwam Basil uit bij Kitty, een nummer van de Engelse teenyboppers Racey. Met Lay Your Love on Me scoorde deze band in de jaren zeventig in Nederland een grote hit.

Basil ging met Kitty aan de slag. Naast een newwavesausje kreeg het nummer ook een gendertransitie. ‘Mickey’, heette het mannelijke vervolg. Het fonkelnieuwe tv-station MTV pikte de video op en eind 1982 bereikte het nummer de top van de Amerikaanse hitparade.

Omdat er ook een langspeelplaat van Basil verscheen, Word of Mouth, wijdde de gezaghebbende criticus Robert Christgau zijn rubriek in The Village Voice aan Basil. In de eerste zin van zijn lp-recensie schreef hij dat zij ‘de enige vrouw’ is die zich ooit in een top 40-hit heeft aangeboden om ‘up the ass’ (anaal) te worden genomen. Als we hem niet geloofden moesten we maar ‘met de ogen dicht’ naar Mickey luisteren. Christgau doelde op de zin ‘Anyway you want to do it, I’ll take it like a man’ en zijn analyse werd gedeeld in gaykringen. Een muzikaal broodje aap was geboren.

Een grote hit zou Basil nooit meer hebben. Ze ging verder als choreograaf in de televisie- en filmindustrie. Zo werkte ze mee aan Once Upon a Time in Hollywood (2019) van Quentin Tarantino. Vergeten deed ze Mickey echter nooit: toen het nummer ongevraagd werd gebruikt in een advertentie, stapte ze (tevergeefs) naar de rechter.

In 2012 vond internetmagazine Vulture het tijd om ‘het culturele mysterie’ rond Mickey op te helderen en werd de zangeres opgespoord. In haar woonkamer in Los Angeles vertelde Basil eerst dat Mickey géén boodschap is aan Micky Dolenz van The Monkees, die ze in de jaren zestig had ontmoet tijdens een choreografieklus.

‘En mensen denken ook dat Mickey gaat over kontneuken’, zo bracht Basil de gewraakte theorie zelf ter sprake. Haar reactie was een keiharde ontkenning: ‘Het liedje ging helemaal niet over iets viezigs!’ Ze had de sekse veranderd van het meisje Kitty naar de jongen Mickey en die ene regel was meeverhuisd.

‘Als een jongen zo over een meisje zingt, is het een lieve zin. Maar als een meisje het zingt, moet het wel over kontneuken gaan.’ Dus voor eens en voor altijd, aldus Basil: ‘Nee! Dat is belachelijk.’

