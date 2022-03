Dan Jones brengt geen heldere lijn in zijn verslag van de Middeleeuwen

De Middeleeuwen duurden te lang. De tijd daarvoor en daarna hebben we keurig ingedeeld in tijdperken van een of twee eeuwen, maar een boek over ‘de Middeleeuwen’ moet duizend jaar omvatten en wordt al snel te dik. En omdat de Middeleeuwen zo lang duurden, worden die boeken al snel onoverzichtelijk. Maar er valt in ieder geval genoeg te vertellen. Ridders, ketters, veroveraars, keizers – ze komen in Van Rome tot Rome allemaal voorbij. Dan Jones vertelt weliswaar te veel over zijn thuisland Engeland, maar hij schrijft heel beeldend.

Je blijft lezen – maar waar gaat het naartoe? Wat ontbreekt, is een heldere lijn, bijvoorbeeld antwoord op de grote vraag hoe uit die chaos van geweld en onderlinge oorlogen het dynamische Europa kon ontstaan dat de wereld zou gaan domineren. Die vraag staat momenteel volop in de belangstelling. Maar Jones vertelt anekdotes. Een voorbeeld: de opkomst van steden als Milaan, Pisa en Venetië rond het jaar duizend werd volgens hem veroorzaakt door ‘hun ingeboren avontuurlijkheid’. Zo blijven de Middeleeuwen een kleurrijk maar duister intermezzo.

Cover besproken boek Beeld uitgever