Damon Galgut accepteert prestigieuze Booker Prize in naam ‘van alle Afrikaanse verhalen, verteld en niet-verteld’

Damon Galgut. Beeld EPA

De belofte vertelt het verhaal van de Afrikaner familie Swart, die een landgoed bezit in de omgeving van Pretoria. Het speelt zich af tussen 1986 en 2018 en beslaat vier episoden, elk zo’n tien jaar van elkaar gescheiden. Tijdens die episoden komen de Swarts bij elkaar, telkens ter gelegenheid van de begrafenis van een van de familieleden. Dan wringen de al jaren sluimerende conflicten tussen de gezinsleden zich opnieuw naar de oppervlakte, want het is bepaald geen pais en vree tussen de familieleden, net zo min als in de wereld die hen omringt. In zekere zin belichamen de Swarts het veranderende Zuid-Afrika.

Een van de telkens opduikende conflictpunten betreft de belofte uit de titel. Vlak voor haar dood heeft moeder Rachel verklaard dat hun trouwe zwarte hulp Salomé het krottige huisje waarin ze woont in bezit zou moeten krijgen. Maar haar man, Manie, en twee van haar drie kinderen, Anton en Astrid, negeren haar wens. Alleen de jongste, Amor, brengt het onderwerp telkens opnieuw ter sprake.

Galgut past in de roman een filmische schrijftechniek toe, waarbij hij regelmatig van perspectief verspringt. Via een familieverhaal schetst De belofte de recente geschiedenis van Zuid-Afrika. ‘Je kunt in een land als Zuid-Afrika niet schrijven zonder oog te hebben voor de politieke situatie en de geschiedenis waaruit die voortkomt’, aldus de auteur in een interview met de Volkskrant, eerder dit jaar.

In zijn dankwoord wees Galgut op de geweldige, in het westen nog maar nauwelijks ontdekte rijkdom van de Afrikaanse literatuur. ‘Ik accepteer deze prijs in naam van alle verhalen, verteld en niet-verteld, van schrijvers, gehoord en niet-gehoord van het opmerkelijke continent waar ik deel van uitmaak. Blijf alstublieft naar ons luisteren. Er komt nog veel meer.’

Galgut (1963) werd tweemaal eerder voor de Booker Prize genomineerd, met The Good Doctor en In a Strange room.