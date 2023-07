Dahlmann en Djeddikar laten de Holocaust-getuigenissen van Glanzberg broos en wanhopig klinken ★★★★☆

Eerst de troost, dan de pijn. Met zestien Deutsche Volkslieder van Brahms zeggen bas-bariton Thilo Dahlmann en pianist Hedayet Djeddikar: ‘Niets aan de hand.’ Dahlmann heeft kleur in zowel hoogte als laagte, Djeddikar laat de Bösendorfer Konzertflügel Imperial uit 1922 glinsteren.

De pijn zit in de tweede helft: de liedcyclus In Memoriam - Holocaust Lieder van Norbert Glanzberg (1910-2001). Ontdekt op het conservatorium, componeert de Duits-Joodse Glanzberg in zijn beginjaren voor films en de Comedian Harmonists. In 1933 vlucht hij voor de nazi’s, naar Parijs. Spelend in nachtclubs leert hij er Édith Piaf kennen. Zij helpt hem onderduiken, hij schrijft Padam voor haar.

Vanaf 1980 richt Glanzberg zich op ‘serieuze’ muziek. Zo zet hij hartverscheurende, in gevangenschap geschreven gedichten van nazi-tegenstanders, vaak wachtend op hun executie, op muziek. Dahlmann en Djeddikar zetten verzuchtend en donker het schrijnende contrast aan in de overwegend tonale en romantische liederen. Broos en wanhopig klinken de Holocaust-getuigenissen.

Thilo Dahlmann The Last Epiphany Klassiek ★★★★☆ Challenge Records