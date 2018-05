Dagboekfragment: Hitler walgde van dansers in nauwe tricots

Adolf Hitler. Foto AFP

Berlijn, 16 mei 1948

Gisteravond in bed nog eens over het gesprek met Schirach nagedacht; sinds maanden het eerste niet-geprikkelde gesprek over Hitler en het verleden. Ik heb overigens wel de indruk dat we ons te uitsluitend hebben geconcentreerd op Hitlers verhouding tot Wagner.

Hij hield evenveel van de operette als van Wagners grote opera’s. Voor hem was Franz Lehár in alle ernst een van de grootste componisten van de muziekgeschiedenis. Zijn Lustige Witwe stond voor Hitler op gelijke hoogte met de mooiste opera’s. Zo waren ook Die Fledermaus, Der Vogelhändler en Der Zigeunerbaron voor hem onaantastbaar Duits cultuurbezit.

Toen de 70-jarige Lehár hem na een uitvoering van de Lustige Witwe, die hij zelf had gedirigeerd, werd voorgesteld, praatte Hitler nog dagenlang opgetogen over deze belangrijke ontmoeting.

Naast de operette hield hij ook van het ballet, maar hij sprak altijd met afschuw over het optreden van de dansers in hun nauwe tricots. ‘Dan moet ik altijd een andere kant op kijken’, zei hij walgend. De moderne expressieve dans noemde hij daarentegen zonder meer een cultureel schandaal.

Hij vertelde me dat Goebbels hem eens had overgehaald naar een dergelijke voorstelling te gaan, maar hij zou zich nooit meer voor zoiets laten vinden. Dan waren de gezusters Höppner van de stedelijke opera toch heel wat anders, ronduit het summum van schoonheid. Hij nodigde hen dan ook vaak op de thee in zijn particuliere vertrekken en hield zelfs in mijn tegenwoordigheid als een dweepzieke schooljongen de hand vast van de gezusters die aan weerszijden van hem op de sofa zaten.

Een tijdlang dweepte Hitler zelfs met een Amerikaanse danseres die destijds bijna naakt in München optrad.

Albert Speer (1905-1981), rijksbouwmeester onder Adolf Hitler. Vertaling J. en A. Wilten. Ingekort fragment uit Speer in Spandau. Meulenhoff, 2017.