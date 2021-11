Daar is-ie dan: de eerste homoseksuele kus in een superheldenfilm

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het was al lang aangekondigd. Eindelijk zou het ervan komen, de eerste homoseksuele kus in een Marvel-superheldenfilm. En dan gaat een mens toch fantaseren. Wat zou er gebeuren? Wie tongt met wie? Scheuren ze eindelijk de latex van elkaars lijf?

Nee. Het is een keurig kusje, in Eternals. Geen tong. Een seconde of drie. Superheld Phastos geeft zijn echtgenoot een afscheidszoen. Punt. Op de set werd bij de opnamen gehuild van ontroering, aldus de acteurs.

Dit kuise kusje is de reden dat de film van Chloé Zhao in Saoedi-Arabië, Koeweit, Qatar, Bahrein en Oman niet is te zien, berichtten de media. Actrice Angelina Jolie, die Thena speelt in de film, noemde dat ‘achterlijk’. ‘Ik snap niet dat we in een wereld leven waarin mensen de schoonheid en liefde binnen die relatie van Phastos niet kunnen zien.’ Net als de andere Eternals-acteurs is ze er trots op dat Disney de scène weigerde te schrappen.

Dat ís ook mooi: het zou aantonen dat de filmmaatschappij principes verkiest boven financieel gewin. Maar het ligt wel iets genuanceerder, als je de website Deadline moet geloven. Censuur is een precaire pas-de-deux, en die draaide niet alleen om die zoen. In Saoedi-Arabië, Bahrein en Oman wilden de censors méér schrappen; Qatar en Koeweit klaagden ook over blasfemie. Ondertussen zal Eternals naar verluidt vooralsnog wel te zien zijn in de Verenigde Emiraten, Jordanië, Libanon en Egypte, in een versie waarin alle scènes met intimiteit – homo- en heteroseksueel – zijn geschrapt.

Hoe dan ook: als je het Midden-Oosten hiermee al in de vlekken jaagt, had die kus dan niet pikanter gekund? Niet dít, het equivalent van de jaarlijkse nieuwjaarskus van twee mensen die al vijfentwintig jaar in een saai huwelijk zitten? Nu is seks in het Marvel-universum een lastige kwestie. Eternals heeft niet alleen de eerste homoseksuele kus, maar het is ook de eerste van de 26 films met een echte vrijscène. Eentje die een filmkeuring van PG-13 doorstaat, want zoiets mag geen publiek kosten. Maar toch: ze dóén het, de superhelden Sersi en Icaris.

Het is intiem, schrijft filmjournaliste Kate Erbland op de site IndieWire. En dát is waaraan het vooral ontbrak in het Marvel-universum, vindt ze: menselijke liefdesrelaties. Wezenlijke connecties.

Zoals die tussen Phastos en zijn echtgenoot. Ze leven samen, hebben een kind, ze kussen elkaar gedag. Misschien is die zachte kus opzienbarender dan een potje tongen: het toont de intimiteit van een lange, homoseksuele verbintenis.