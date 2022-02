Daan Schuurmans toont zich een verrassend bevlogen geschiedenisleraar in Het verhaal van Nederland

Even wennen is het wel. Zit je net lekker in het meeslepende verhaal van een jagersfamilie uit de prehistorie, komt Daan Schuurmans ineens het beeld binnenwandelen. Het betreft geen nieuwe speelfilm van Hollandse bodem, maar een grootschalige documentaireserie van de NTR over ‘het verhaal van ons land’. Of, zoals verteller Schuurmans het in zijn introtekst zelf omschrijft: ‘Een verhaal met gouden bergen en zwarte bladzijden, die ons laten zien wie we zijn, en hoe we zo zijn geworden.’

De makers werkten een kleine drie jaar aan Het verhaal van Nederland, een tiendelig geschiedenisproject dat een wonderlijke combinatie is geworden van geënsceneerd drama, geschiedenis en educatie. Schuurmans verzorgt de context bij de scènes, en trekt daarvoor – gehuld in trui en zwarte overjas – onder meer langs rivieren en mijnen. Tussendoor krijgen we nog wat extra duiding van experts, zodat het niet alleen blijft bij een vermakelijke vertelling. Ook in Het verhaal van Nederland geldt: leer de geschiedenis, en begrijp het heden. Het format werd gebaseerd op een succesvolle Deense serie.

Daan Schuurmans als verteller in Het verhaal van Nederland. Beeld NTR

Het verhaal van Nederland begint met ‘een lege bladzijde’, duizenden jaren voor Christus. Tijdens de Laatste IJstijd is Nederland onbewoonbaar: een kale poolwoestijn waar planten of dieren nauwelijks kunnen leven. Later zien we hoe jager-verzamelaars langzaam hun weg vinden op de inmiddels weer leefbare oppervlakten, waarna zij – niet altijd even vreedzaam – worden verdrongen door de opkomende boerengemeenschap. De opkomst van landbouw zou uiteindelijk leiden tot enorme bevolkingsgroei, doordat er meer voedsel beschikbaar kwam en mensen vaker op één plek bleven wonen.

Gelukkig lopen de makers niet weg voor kritiek op het handelen van de boeren. Zij gebruikten steeds vaker geweld om conflicten te beslechten (ook hier geldt: leer het verleden, begrijp het heden). Wie verwachtte dat Caroline van der Plas hierna woedend kwam aanrijden op een trekker, kwam bedrogen uit: we kregen in meerdere vertelvormen vooral duiding over zaken als het nut van aardewerk, de ontdekking van ‘de oudste baby van ons land’ en het ‘veel gezondere’ dieet van de jager-verzamelaars.

Het resulteert in een heerlijk meeslepende rondleiding door het ‘museum’ van onze geschiedenis. De beelden zijn prachtig en de (soms wat al te) gedramatiseerde scènes gaan prima samen met de wandelcolleges van Schuurmans. Laatstgenoemde is sowieso helemaal thuis in deze rol. In zijn acteercarrière nam hij ons geregeld mee in de geschiedenis (van prins Bernhard tot Albert Plesman), maar hier is hij vooral een verrassend bevlogen geschiedenisleraar. De beste docenten maken een vak – hoe droogjes de stof ook is – altijd de moeite waard, en die taak is Schuurmans meer dan toevertrouwd.

Als we het verleden moeten kennen om het heden te begrijpen, valt het gelijktijdig uitgezonden RTL-programma Snackmasters ook ineens veel beter op zijn plek. De jager-verzamelaars hadden vermoedelijk nooit kunnen bevroeden dat hun strijd om voedsel duizenden jaren later zou uitmonden in een spelprogramma waarin sterrenchefs onder leiding van Martijn Krabbé en Miljuschka Witzenhausen een Twix moeten namaken. Het was wachten tot Daan Schuurmans het scherm zou binnenwandelen voor een stukje context over de herkomst van karamel.