Daan Remmerts de Vries vertelt in Sneeuwwit een geestige, vileine versie van het bekende sprookje

Een van de pioniers van het literaire kinderboek, Els Pelgrom (1934), is zestig jaar schrijver. Met haar subtiele en gelaagde raamvertelling Kleine Sofie en Lange Wapper (Querido, 1984) werd ze in één klap voorloper van een heuse letterkundige emancipatiebeweging. Kinderboeken zouden voortaan even diepzinnig en goed geschreven zijn als die voor volwassenen. Minstens.

Kleine Sofie en Lange Wapper, geïllustreerd door Thé Tjong-Khing, gaat over een meisje dat ziek in bed ligt en in haar koortsdromen avonturen beleeft met haar knuffels. Uiteindelijk sterft ze. Waarschijnlijk. Hoe het precies zit, moet de lezer grotendeels raden. Het woord ‘dromen’ komt maar op twee plekken voor in het boek, nota bene als Sofie in haar veronderstelde droom aan het dromen is.

Lastig te volgen? Inderdaad. Hoe mooi het boek ook werd gevonden door juichende recensenten, de meeste jonge lezers, voor wie het bedoeld was, snapten er weinig van. Toch kreeg het een Gouden Griffel en dat was de eerste van tientallen bekroningen voor prachtig geschreven, maar ook vaak ernstig en in zichzelf gekeerd werk.

Er is sindsdien veel veranderd. Literaire kinderboeken worden nog volop gemaakt, maar zijn meestal veel toegankelijker dan toen. Het oeuvre van Daan Remmerts de Vries (1962) – toevallig geboren in het jaar dat Els Pelgrom debuteerde – is er een treffend voorbeeld van. Hoewel ook hij graag allerlei artistieke spelletjes speelt, is een groot deel van zijn werk juist heel luchtig.

Beeld Volt

Het net verschenen Sneeuwwit (Volt; € 18,99; 9+) vertelt een psychologische, enigszins vileine versie van het bekende sprookje voor wat oudere kinderen. Die kennen het verhaal al en dus kunnen ze, samen met de makers, lol beleven aan de opvallende verschillen. De officiële versie beslaat zo’n zes pagina’s in het dikke rode sprookjesboek van de gebroeders Grimm. Remmerts de Vries neemt het ervan in 112 bladzijden.

Als de prins op de proppen komt, is het boek nog lang niet uit, dus wat zou er daarna allemaal gebeuren? Remmerts de Vries kiest voor een irritant naïeve Sneeuwwitje die dol is op mensen en dieren, maar ze totaal niet begrijpt. Dat de koningin haar haat, heeft ze niet door. Een wolf in het bos noemt ze een hondje. De dwergen, ook niet al te snugger, hebben er hun handen vol aan om haar in leven te houden als de koningin-heks de ene na de andere fantasievolle aanslag op haar pleegt.

Remmerts de Vries vliegt weleens uit de bocht met een al te platte zin of wending, maar het literaire spel staat in dit geestige boek totaal niet in de weg van het verhaal; dat is veel waard. Die laagdrempeligheid wordt bovendien geholpen door de vorm van het boek zelf. Sneeuwwit is uitbundig geïllustreerd door Mark Janssen en chic uitgegeven in donkerblauw linnen met een kleurrijk, los omslag. Het is een boek dat uit de kast gepakt wil worden.

Beeld Querido

Dat geldt ook voor het ongeveer tegelijkertijd verschenen Echt boos is wel wat anders (Querido; € 17,50; 6+) van Toon Tellegen (1941), een selectie oudere dierenverhalen met nieuwe illustraties van de succesvolle Franse illustrator Marc Boutavant. Boosheid is voor jong voorleespubliek een eindeloos interessant onderwerp en de humoristische prenten, waarin veel gebeurt, lijken juist de luchtige kant van de bedachtzame verhalen in het zonlicht te zetten. Het klassieke fijnproevers-oeuvre van Tellegen wordt daardoor alsnog interessant voor een breder en vooral jonger publiek.

In mei verschijnt na ruim tien jaar stilte een nieuw boek van Els Pelgrom: Het levende hoofd (Luitingh-Sijthoff; € 18,99), met tekeningen van Sylvia Weve. Zelf vindt ze het niet geschikt voor kinderen, zegt ze op de website van de uitgever. Maar het komt er gewoon, als kinderboek. Dat belooft wat.