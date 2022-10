Cystine Carreon staat begeesterd te spelen in #Los, maar het verhaal noch de muziek overtuigt ★★☆☆☆

Cystine Carreon als Ellen in de musical ‘#Los’. Beeld Raymund Pacis

Het is altijd verheugend als er een nieuwe Nederlandse musical wordt gepresenteerd, en het intieme theater DeLaMar West is in korte tijd een inspirerende plek geworden voor dergelijke experimenten. De kleine productie #Los wordt aangeduid als een ‘filmische one-woman-musical’, die door het schrijfduo Roos Schlikker en Erris van Ginkel is gemaakt voor Cystine Carreon, een actrice met een imposante zangstem.

Carreon speelt Ellen, een zangeres die haar vele optredens combineert met een hectisch gezinsleven. Echtgenoot Peter plant ‘mannenweekends’ op onhandige momenten en puberdochter Charlie maakt een puinhoop van haar slaapkamer. Ellen kan alle ballen maar moeilijk tegelijk in de lucht houden en zingt: ‘Ik wil los van de tijd, ik wil alles tegelijk zijn, maar ik wil jou niet kwijt.’

Verlossing komt in de gedaante van een mysterieuze ‘Tandenman’, die Ellen uitnodigt voor een experiment waarbij zij digitaal wordt gekloond, zodat zij ‘alle tijd en ruimte heeft en overal tegelijk kan zijn’. Op dat moment gaat #Los de mist in, want er gebeuren allerlei vreemde zaken met Ellen, waaronder een ongeluk waardoor zij in het ziekenhuis belandt. Maar door het warrige script is deze plot heel lastig te volgen. De gebeurtenissen worden enkel met wat geluidseffecten vormgegeven. Dat is een gemiste kans, want door de musical aan te kondigen als ‘filmisch’ verwacht je hier visuele effecten met gebruik van video. De thematiek van klonen en digitale mensen leent zich er goed voor.

Cystine Carreon en muzikant Rogier Bosman in ‘#Los’. Beeld Raymund Pacis

Wat ook niet meehelpt, is dat de composities van Rogier Bosman (bekend van theatergroep Släpstick) nauwelijks een memorabele melodie opleveren. De getalenteerde Cystine Carreon staat begeesterd te spelen en te zingen, maar zij is hier helaas opgezadeld met een zwak verhaal en dito muziek.