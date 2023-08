Curieuze experimentele foto’s, opgedoken in krantenarchief, nu te zien in Huis Marseille

Maurice Tabard, circa 1929. Beeld Maurice Tabard

Een naakte vrouw die een onderbeen mist en hoofd, schouders en armen heeft gekregen van een trekpop met een verbaasde blik op haar gezicht. Een stad waarin een lichtflits en een ontploffing zijn gemonteerd. Stillevens waaraan spiegels te pas zijn gekomen. Een hand van buitenproportionele omvang die een krant op een vensterbank lijkt te willen pakken.

Het zijn best wel maffe foto’s die nu te zien zijn in Huis Marseille, het fotografiemuseum in Amsterdam. Ze zijn gemaakt door fotografen die er in de jaren twintig van de vorige eeuw lustig op los experimenteerden, omdat ze aanhangers waren van stromingen als het dadaïsme en het surrealisme.

De foto’s zijn niet alleen curieus, hun herkomst ook. Eind jaren zeventig kreeg Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis, gevestigd in Gent, het fotoarchief geschonken van de Vlaamse socialistische krant Vooruit. Tussen de ruim 150 duizend persfoto’s werden in 1993 bij toeval vintage afdrukken ontdekt van beroemd geworden fotografen als Man Ray, Germaine Krull, Berenice Abbott en László Moholy-Nagy.

E.L.T.Mesens, ‘La lumière déconcertante’ (Het verontrustende licht), 1926.

Onderzoek leerde dat deze foto’s afkomstig zijn van een voormalige redacteur van de krant, Paul-Gustave Van Hecke, die samen met Édouard Mesens (beter bekend als E.L.T. Mesens), een galerie runde in Brussel. De twee waren op tal van culturele terreinen actief en begonnen in 1928 Variétés, een ‘geïllustreerd maandblad over de hedendaagse tijdgeest’. Dat bood onder meer een podium aan een generatie van jonge, vernieuwende fotografen. Variétés publiceerde in zijn tweejarig bestaan – het ging ten onder in de economische crisis na de beurskrach van 1929 – in totaal 1.712 foto’s, waarvan er ruim zes decennia later opeens 175 kwamen bovendrijven.

Man Ray, ‘Portemanteau’ (Kapstok), 1920. Beeld Man Ray Trust

Die waren in 2019 te zien tijdens Les Rencontres d’Arles, het jaarlijkse fotofestival in Zuid-Frankrijk dat veel aanzien geniet. Op basis van deze tentoonstelling heeft Anneke van Veen, gepensioneerd conservator fotografie van het Stadsarchief Amsterdam, nu de expositie Variétés. Fotografie en avant-garde samengesteld voor Huis Marseille.

Dat dus veel hallucinerend werk bevat. Van Man Ray bijvoorbeeld: hij nam in 1920 de foto van de naakte vrouw achter de trekpop. En van E.L.T. Mesens, die zelf ook fotografeerde en in 1926 de montage maakte van de stad, de lichtflits en de ontploffing. De stillevens met spiegels zijn het werk van Florence Henri, de enorme hand boven de krant is gecreëerd door Maurice Tabard.

Germaine Krull, ‘Eiffelturm’ (Eiffeltoren), 1927. Beeld Erven Germaine Krull, Museum Folkwang, Essen

Een deel van de tentoonstelling is met hedendaagse ogen niet experimenteel te noemen, maar was het destijds wel. Zoals werk van Germaine Krull, een Duitse die dankzij een verstandshuwelijk met de avant-gardistische cineast Joris Ivens een Nederlands paspoort had. Zij maakte bijna abstracte opnamen van details van de Eiffeltoren en andere ijzeren constructies, die heel bekend zouden worden. De veertig foto’s van haar die nu in Amsterdam zijn te zien, tonen aan dat ze niet alleen pionierend, maar ook veelzijdig was. Naast haar beelden van techniek maakte ze reportagefoto’s en verzon ze een originele serie over bijgeloof.

