Cultuurtijdschrift ‘Zout’ vist in een grote vijver: van de relatie tussen Duitsland en Frankrijk tot een verdediging van U2

Het maandelijkse service- en agendakatern van Zout heet Paper. Dat staaltje woordkunst gaf de doorslag, het is tijd voor een bespreking van dit frisse en toegankelijke Nederlands/Vlaamse maandblad over kunst en cultuur. Zout heette voorheen Zuiderlucht, is gratis mee te grissen op 600 plekken in Zuid-Nederland en Vlaanderen en bestaat sinds 2007. De printoplage is 15 duizend en elke zaterdag wordt een online magazine met tips en vlogs uitgebracht.

Het begin, een openhartig interview met Jos Palm, is anders dan verwacht, in een cultuurblad. Palm is de voormalige hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad en de stem van het geschiedenisprogramma OVT op Radio1. Hij schreef een boek over zijn leven, Kind van Maria en Mao, waarin hij onder meer zijn verleden bij de SP oprakelt.

Palm, katholiek en socialist, spiegelde zich aan SP-voorzitter Hans van Hooft. Hij droeg dezelfde jasjes en had een identieke snor. ‘Wel bijgetekend met viltstift, want ik had nog niet zoveel. En dan maar hopen dat het niet ging regenen tijdens het colporteren.’ Hij stapte uit de SP, maar de afkeer van de socialistische dogma’s is inmiddels weer verdwenen. ‘De gedachte dat kapitalisme niet alleen een feestje is wint weer terrein bij me’.

Zout put uit een grote vijver. Op het ene moment wordt de gecompliceerde vriendschap van Frankrijk en Duitsland bekeken vanuit kunst, literatuur, film en muziek, het volgende vertelt de Vlaamse theatermaker en kunstenaar Miet Warlop over ‘de soundtrack van haar leven’, haar stuk One Song, dat internationaal werd bejubeld.

Muziek krijgt een plek met een stuk over componist en ‘recalcitrante eigenheimer’ Erik Satie en in een column van Leon Verdonschot over U2 en zanger Bono, de band van het ‘grote gebaar’. Verdonschot neemt het, ook wel eens leuk, op voor U2.

Hoogtepunt is een column van An Olaerts. Ze is ook columnist van De Standaard. Haar column in Zout gaat over Godfried Bomans, min of meer. Ze bewondert hem en komt erachter dat studenten journalistiek in Leuven nog nooit van hem hebben gehoord. ‘Godfried wie? Een ridder? Nee? Op een pony dan! Ook niet? Hoe nog? Bomans? Nee!’

Wat het in de collegezaal nóg erger maakte: ‘Bovenstaande vragen werden (...) niet eens gesteld. Nieuwsgierigheid nul. De jongelui lieten me meer dan tachtig keer volstrekt alleen met mijn eigen verontwaardiging.’