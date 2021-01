Cultuursubsidies Noord-Brabant moeten opnieuw na verstrengeling belangen

Het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch. Beeld anp

Een lid van een veertien-koppige adviescommissie blijkt de moeder te zijn van één van de aanvragers. Zonder van de familieband melding te maken, zat zij aan de provincietafel waar de aanvraag van haar zoon werd besproken en beoordeeld. Aangezien de provincie deze meerjarige cultuursubsidies voor 2021-2024 toekent op basis van een ranglijst, raakt deze belangenverstrengeling ook de advisering over de andere 67 aanvragers.

Acht culturele instellingen tekenden protest aan tegen het subsidiebesluit. Een bezwarencommissie heeft de provincie geadviseerd de volledige adviesprocedure over te doen. Gedeputeerde Wil van Pinxteren is ‘onaangenaam verrast’ en kan de financiële en politieke gevolgen nog niet overzien.

Filmmaker

Hoofdrol in de belangenverstrengeling speelt de gerenommeerde en gelauwerde filmproducent Hetty Naaijkens-Retel Helmrich. Deze Goirlese filmmaker heeft met dertien andere, ook landelijk geworven commissieleden geadviseerd vier ton subsidie toe te kennen aan het Tilburgse Filmtheater Cinecitta. De aanvraag daarvan was ondertekend door haar zoon Jasper Naaijkens. Haar zus Francis Retel Helmrich werkt bovendien als filmprogrammeur bij Cinecitta.

Naaijkens-Retel Helmrich zegt in het Brabants Dagblad nooit gevraagd te zijn naar banden met aanvragers. De voorzitter van de Adviescommissie BrabantStad Cultuur zegt niet op de hoogte te zijn gebracht van de familiebanden. Het reglement schrijft voor dat ‘een lid zich onthoudt van deelname aan de besprekingen en stemming over een subsidieaanvraag waarbij hij direct of indirect betrokken is’. Dat is aantoonbaar niet gebeurd.

De belangenverstrengeling is aan het licht gebracht door aanvrager Watershed. Dit literair platform uit Eindhoven eindigde in de rangorde nipt onder Cinecitta. Cinecitta kreeg nog net wel subsidie, Watershed niet. Volgens de bezwaarcommissie is niet duidelijk of de ranglijst zorgvuldig en sluitend is vastgesteld.

Tijdrovend

Het Provinciebestuur Noord-Brabant zegt niet anders te kunnen dan de hele tijdrovende procedure de komende maanden over te laten doen. Er worden nu leden voor een nieuwe commissie gezocht. De acht bezwaar-makende instellingen maken alsnog kans op subsidie. Of dat ook geldt voor instellingen die geen bezwaar hebben gemaakt, is onduidelijk. De culturele organisaties die eerder subsidie hebben gekregen op grond van de ranglijst, behouden hun geld, inclusief Cinecitta.

Deze toekenning is juridisch ‘onherroepelijk’, aldus Wil van Pinxteren (Lokaal Brabant), gedeputeerde van Vrije Tijd en Cultuur. Hij erkent dat deskundigen hard oordelen over het gebrek aan transparantie en integriteit.

Van Pinxteren wil zich echter nog niet uitspreken over bestuurlijke, financiële of politieke gevolgen. Hij zegt onaangenaam verrast te zijn en het zeer vervelend te vinden dat de acht bezwaarmakende instellingen nu langer moeten wachten op een eventuele herziening van hun beoordeling. Literair platform Watershed uit Eindhoven overweegt naar de rechter te stappen als er opnieuw geen subsidie wordt toegekend.

De fouten kunnen consequenties hebben voor de subsidiebesluiten in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Deze gemeenten hebben zich namelijk gecommitteerd aan de provinciale subsidiebesluiten. Dankzij het positieve provinciale advies was Cinecitta automatisch ook verzekerd van subsidie in Tilburg. Mogelijk maken culturele instellingen nu ook bezwaar tegen lokale subsidiebesluiten.