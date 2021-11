‘Cultuurbeleving is iets vluchtigs geworden’

Moor Mother, het alias van Camae Ayewa. Beeld Zahra Reijs

Voor Camae Ayewa is Le Guess Who een soort thuiskomen. Ze was al vaak te gast op het Utrechtse festival en werd onder haar artiestennaam Moor Mother drie jaar geleden zelfs uitgenodigd voor een curatorschap. ‘Het is elke keer alsof ik een groot familiefeest bezoek, en dan eentje waar je het leuk vindt om iedereen te zien. Echt een zegen om een paar dagen rond te lopen, optredens te zien en me te laven aan de spannendste muziek. Voor avant-garde artiesten is het altijd lastig volle zalen te trekken, maar op Le Guess Who merk je daar niets van.’

Het werk van Moor Mother zelf mogen we van Ayewa beslist avant-gardemuziek noemen. ‘Mijn gedichten staan centraal, maar de muziek moet schuren, ontregelen en prikkelen. Noise, hiphopbeats en andere elektronica zijn mijn wapens’, zegt ze via Zoom vanuit haar huis in Los Angeles. ‘Het zijn vooral soloprojecten. Je ziet mij in gevecht met mijn obsessies, demonen en visioenen.’

Maar Moor Mother is slechts één kant van haar muzikantenleven. Ayewa (haar leeftijd houdt ze voor zichzelf) heeft ook al enkele jaren haar eigen freejazzband Irreversible Entanglements. Ze draagt haar poëzie voor in de traditie zoals die in de jaren vijftig in de jazz ontstond. ‘Ik ben dol op jazz uit die tijd. De jaren vijftig en zestig waren zo belangrijk voor de ontwikkeling van vrije zwarte geesten. Charles Mingus, die dichters op het podium begeleidde, de spiritualiteit van Alice Coltrane en de vrijzinnige geest van Sun Ra zijn nog altijd een enorme inspiratie voor me.’

Irreversible Entanglements, waarvan binnenkort een nieuw album verschijnt, maakt fantastische opzwepende jazz waarbinnen Ayewa’s ferme poëzievoordracht goed gedijt. Met deze band zal ze op Le Guess Who gaan optreden. ‘Ik maak het mezelf dit keer wat makkelijker. Ik hoef alleen maar voor te dragen, mijn band doet de rest. Dat is heel wat anders dan wanneer ik als Moor Mother met al mijn elektronica op het podium sta. Ik improviseer dan. Dat is lekker hoor, alles mogen doen wat in me opkomt, maar ik heb dan niemand om op terug te vallen. Na een optreden ben ik helemaal leeg en murw gebeukt van mijn eigen muziek.’

En het publiek met haar, want Moor Mothershows zijn net als haar platen confronterende bedoeningen. Al klinkt haar net verschenen album Black Encyclopedia of the Air best toegankelijk vergeleken met het schurende werk dat eraan voorafging. De synths staan minder op standje angstaanjagend.

Ze is toch niet milder geworden? ‘Nee’, zegt Ayewa. ‘Dat dit mijn meest toegankelijke plaat is, komt omdat ik behoefte had aan een funalbum. Ik was met twee platen tegelijk bezig. Op de andere wilde ik met r&b- en popzangeressen werken, maar dat werd een slepend proces. Want lieve help, probeer maar eens iemand uit de pophoek te strikken. In de avant-garde zijn we gewend elkaar te helpen met het opnemen van platen, maar zo werkt dat niet in de popwereld.’

Het gaat lukken met die andere plaat, die begin volgend jaar zal uitkomen, maar wie er uiteindelijk toch op te horen is, mag ze nog niet zeggen. ‘Kinderachtig gedoe met contracten, maar het wordt mooi.’

Toch is Ayewa vooral blij dat ze weer onder gelijkgestemde vrije geesten mag verkeren, want die flirt met mainstream pop was niets voor haar. ‘Ik kreeg meteen zin om iets anders te doen, als een soort tegenwicht. Een beetje lol maken in de studio, daar had ik behoefte aan en dat resulteerde in Black Encyclopedia of the Air. Al is de term ‘fun’ natuurlijk relatief; ik heb een heel serieuze opvatting over mijn kunstenaarschap.’

De kern daarvan is haar strijd voor meer gelijkheid op het vlak van ras, sekse en klasse. ‘Er is nog zo’n lange weg te gaan. Ik ben nog altijd bezig me te verdiepen in de behandeling van zwarte vrouwen in onze maatschappij door de eeuwen heen. Daar word je niet vrolijk van. In mijn poëzie probeer ik iets van mijn woede en verontwaardiging over te brengen. Dichten is voor mij de belangrijkste kunstuiting, daarna komt de muziek.’

Ook in de wereld van de beeldende kunst is ze actief. Ze exposeert met haar partner Rasheedah Phillips onder de naam Black Quantum Futurism, hun (video)installaties gaan de hele wereld over. Daarnaast is Ayewa dit jaar begonnen met doceren aan de Thornton School of Music, waarvoor ze haar geliefde woonplaats Philadelphia heeft ingeruild voor Los Angeles. ‘Je moet er wat voor over hebben als je wilt lesgeven, maar het is zo ontzettend inspirerend. Ik geef mijn studenten compositieles en heb ze beloofd alleen te vertellen over mijn zwarte helden. Vandaag staat jazzpianist Cecil Taylor op het programma. Ik vroeg even of ze hem kenden. Nee, de meesten niet. Werk aan de winkel dus.’

Ze kan er niet bij. Een van de allergrootste jazzvernieuwers en beste improvisators wiens naam zelfs bij muziekstudenten geen belletje doet rinkelen. ‘Cultuurbeleving is iets vluchtigs geworden. De waan van de dag, TikTokfilmpjes van een minuutje, dat kunnen de meeste mensen nog net aan. Maar enige verdieping in ons grootste culturele erfgoed – jazzmuziek – zit er niet meer in.’

En dus heeft Camae Ayewa nog veel bergen te verzetten, als dichter, als Moor Mother, met de freejazz van Irreversible Entanglements, als beeldend kunstenaar en als docent. Welke discipline geeft haar eigenlijk de meeste voldoening?

‘Dat wisselt van dag tot dag. Ik kan me intens verheugen op mijn bezoek aan Nederland. Eindelijk mijn bandleden, die ik al maanden niet heb gezien, weer omhelzen en bandjes kijken.

‘Ik ben echt jaloers op hoe enthousiast jullie in Nederland zijn over cultuur. Weet je trouwens dat mijn favoriete punkband uit de jaren tachtig uit Nederland kwam? Funeral Oration. Ken je die niet? Dat valt me tegen. Ik dacht dat jullie je geschiedenis zo koesterden. Ach, misschien stel ik te hoge eisen.’

Irreversible Entanglements speelt 11/11 in TivoliVredenburg, Utrecht.