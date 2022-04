‘Culturele consultants’, en de illusie dat je met iedereen rekening kunt houden

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Stel: je bent een rijke familie uit ’t Gooi. tot de rekeningen zich opstapelen. Wat is dan het ergste dat je kan overkomen? De makers achter de komedie De Tatta’s wisten het wel: ‘noodgedwongen gaan ze in de Bijlmer wonen, waar het gezin zwaar op de proef gesteld wordt en ze allemaal moeten leren integreren’, aldus de aankondiging.

Inderdaad: hierdoor kunnen we er rustig van uitgaan dat geen van hen onlangs nog in de Bijlmer is geweest, of naarstig op zoek is naar een (huur)woning in de regio Amsterdam, want dan hadden ze de reacties wel kunnen voorspellen. Bijlmerbewoner en cabaretier Soundos El Ahmadi wees er op Instagram fijntjes op dat ‘in de Bijlmer wonen geen beproeving is. En al helemaal geen straf voor als het ‘slecht’ met je gaat.’ Oud-kamerlid Amma Asante zag gedateerde ‘vooroordelen, negativiteit en stigmatisering’.

Schrikken bij Independent Films – meteen werden zowel ’t Gooi als de Bijlmer vervangen door fictieve plaatsen. ‘Ik heb liever dat de ophef nu ontstaat, dan als de hele film al gedraaid is’, aldus Klaas de Jager op AT5. Hij benadrukte nog dat de schrijvers van Indiase en half Algerijnse afkomst zijn.

‘Rode vlaggen’

‘Ophef’ door steeds mondigere minderheden vóór zijn: dat is de reden dat er in Hollywood momenteel een explosie is aan ‘culturele consultants’. The New York Times had er vorige week een stuk over. Zo’n beetje elke grote producent zorgt dat er vanaf het allereerste idee iemand meeleest, op zoek naar ‘rode vlaggen’ die de makers vanuit hun eigen perspectief niet opmerken. ‘Het gaat er bijvoorbeeld niet alleen om wat personages zeggen, maar ook wanneer ze niets zeggen’, stelt er een. ‘Als je een personage alleen als ornament gebruikt, krijg je daar ook kritiek op.’

Verstandig klinkt dat, maar ook... benauwend? En verkopen die consultants niet eigenlijk de illusie dat je in een creatief proces met alles en iedereen rekening kunt houden?

Er zit wel een schitterende komedie in. Een over een zelfverzekerde culturele consultant die net zolang de grappen van een bibberige witte scenarist schrapt die zo nodig iets lolligs wil maken over ‘integratie in de Bijlmer’, tot het een deprimerend drama is geworden, gesitueerd in de wijk van de schrijver zelf.

De moraal en tevens de oplossing voor dit hele probleem: de aloude scenario-les ‘write what you know’. Dan heb je helemaal geen consultants nodig. En zelfs als je ként wat je probeert te bespotten, is grappig zijn al moeilijk genoeg.