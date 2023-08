Cult-komiek Dave Hill creëert een goede, melige sfeer in de Rotterdamse Club Haug ★★★☆☆

Comedian Dave Hill tijdens zijn optreden in de Rotterdamse Club Haug. Beeld Debbie van Polanen

Aan de oever van de Maas in het centrum van Rotterdam, met uitzicht op de Erasmusbrug, gebeuren interessante dingen op het vlak van de stand-upcomedy. Sinds 2019 is hier Club Haug gevestigd, een comedyclub gerund door de ervaren programmeur Marcel Haug. De coronacrisis bezorgde Club Haug een moeizame start, maar inmiddels is het theater goed op stoom met drukbezochte comedy-avonden. Op deze vrijdag in augustus worden er in twee zalen tegelijk shows opgevoerd.

In de grote zaal met 220 stoelen wordt een ‘Best of Stand-Up’ gespeeld. MC Daveson Ignatia presenteert een line-up van enkele vaste comedians van Club Haug, onder wie Victor Luis van Es en Berit Companjen.

Joris Henquet is theaterrecensent van de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-up comedy en musical.

Helemaal achter in de club, in de intieme Corner Room met 47 stoelen, vindt een eenmalig optreden plaats van de Amerikaanse cultcomedian Dave Hill. Deze New Yorkse muzikant en komiek is naar Rotterdam gekomen om zijn nieuwe show Caveman in a Spaceship uit te proberen, voordat hij ermee afreist naar het befaamde Fringe Festival in Edinburgh.

Nee, helemaal ingespeeld is het verse materiaal van Dave Hill nog niet, maar hij improviseert zich op charmante wijze door het optreden. Met zijn lange haar, witte pak en dandysjaaltje oogt hij als een verdwaalde popmuzikant uit de jaren zestig. Van dat imago wordt geestig gebruikgemaakt in de voorstelling, waarin Hill anekdoten vertelt en liedjes speelt op zijn elektrische gitaar.

Dave Hill – niet te verwarren met de gelijknamige gitarist van jarenzeventigband Slade – is naast komiek ook gitarist met een reputatie in de wereld van rock en heavy metal. Hij heeft zijn eigen band (Valley Lodge), een podcast (The Dave Hill Goodtime Hour) en speelt in het voorprogramma van Tenacious D, de band van komiek Jack Black. Een groot deel van het publiek in Club Haug kent Hill hiervan, en biedt hem een warm welkom.

In zijn comedyshow zet Hill zichzelf neer als een ‘holbewoner in een ruimteschip’. ‘Met één voet in het verleden en één in de toekomst’, zo zingt hij in zijn openingslied. Hill vertelt over zijn jeugd in Cleveland, Ohio, en hoe hij daar zijn beste bijbaantje ooit had: hij mocht chauffeur zijn van de IJslandse zangeres Björk. Later vertelt Hill hoe hij op gevorderde leeftijd voor het eerst in een gevecht is beland, en wel met een rare snuiter die ‘1000 dollar betaalde voor tickets van de band Nickelback’. De meeste lachsalvo’s oogst Hill aan het slot, als hij in een gitaarlied een serie openingszinnen brengt die ‘alleen in Rotterdam zullen werken’.

Er zijn heus wel wat momenten dat de show inzakt, maar Hill weet een goede, melige sfeer te creëren. Dit optreden is helemaal op zijn plek in Club Haug, een locatie die comedyliefhebbers goed in de gaten moeten houden.