Crystal Pite en Jonathon Young leggen de vinger op de zere plek in hun originele bewerking van De revisor

Revisor door Kidd Pivot. Beeld Michael Slobodian

Hebzucht, corruptie, samenzwering en vriendjespolitiek. Ze zijn helaas van alle tijden en worden er niet minder op. De Russische schrijver Nikolaj Gogol (1809-1852) legde de menselijke aard bloot in zijn groteske komedie De revisor (1836), waarin ijdele dorpsbestuurders een klaploper aanzien voor een gevreesde regeringsinspecteur. Ze proberen hem te paaien. De bedrieger doorziet de vergissing en maakt met geraffineerd dubbelspel de chantabele notabelen enkele ruggen lichter – iedereen in het dorp heeft wel iets op zijn geweten. Maar in een dronken bui vergaloppeert hij zich.

Het Nationale Toneel maakte er zes jaar geleden een uitbundige, zes uur durende, lach-of-ik-schietvoorstelling van, vol actuele verwijzingen naar subsidiefraudes, Limburgse belangenverstrengeling en ‘godvergeten ambtennaaiers in Brussel’. Maar je hoeft De revisor niet nadrukkelijk te actualiseren om te onderstrepen dat machthebbers en ondernemers nog steeds met doofpotaffaires wegkomen. De internationale topchoreograaf Crystal Pite legt met toneelschrijver Jonathon Young de vinger op de zere plek van onze collectieve gevoeligheid voor corruptie in Revisor (2019). Met ongelooflijk scherpe lipsynchronisatie spelen acht dansers de belangrijkste intriges uit in een niet nader geduid, militair ‘Complex’ waar verdwijningen en massagraven als ‘nevenschade’ worden weggemoffeld. Op band horen we een verteller, regisseur en acteursstemmen. Op toneel zien we gekostumeerde personages met groteske motoriek mimisch heen en weer schieten, over een bank, bureau, bed en door een toneeldeur. Dan herhalen Pite en Young de scènes zonder kostuums, menselijker, mét instructies en méér dans. Juist de fysieke interactie onthult gedragingen van in het nauw gedreven hosselaars. Het laatste half uur voltrekt zich weer met die onthutsend accurate playback. Na het fenomenale The Statement (2016, Nederlands Dans Theater) en het aangrijpende Betroffenheit (2018, Kidd Pivot) laten Pite en Young wederom zien hoe inhoud en vorm elkaar geweldig versterken zonder te vervallen in uitleggerig danstheater. Gaat dat zien, volgend jaar in Heerlen.