Cruel Summer is een fijne zomerserie met de getalenteerde Chiara Aurelia in de hoofdrol ★★★☆☆

Chiara Aurelia in Cruel Summer.

Waar de Netflixhit Stranger Things de nostalgie naar de jaren tachtig deed ontvlammen, speelt thrillerserie Cruel Summer effectief in op herinneringen aan de eerste helft van de jaren negentig. Een wereld waarin de jongeren vale spijkerbroeken en felgekleurde t-shirts dragen, het lied Zombie van The Cranberries de hit van het moment is en waar een personage in een videotheek beroepsmatig de videobanden in de juiste volgorde zet.

Cruel Summer speelt zich om precies te zijn af gedurende drie zomers, die van 1993, 1994 en 1995. De vertelvorm is het interessantste aspect van deze mede door actrice Jessica Biel geproduceerde tienerserie die in de VS zeer hoge kijkcijfers scoorde en waarvan het tweede seizoen al is besteld. Iedere aflevering speelt zich af op één dag in die zomers, die continu door elkaar heen worden gesneden.

Je herkent de jaren aan de belichting en het uiterlijk van de hoofdpersonen. De centrale figuur Jeanette Turner (Chiara Aurelia) is in 1993 een stuntelig muurbloempje met brilletje en in 1994 een knappe jonge vrouw die heerst op het schoolplein. In het duister belichte 1995 is Jeanettes haar kortgeknipt, zit ze depri thuis op de bank en wordt ze enkel nog bezocht door advocaten. Er is iets vreselijks gebeurd en gaandeweg de tien afleveringen komen we erachter hoe de vork in de steel zit.

Al snel wordt gemeld dat het draait om de verdwijning van de populaire blondine Kate Wallis (Olivia Holt). Zij blijkt maandenlang gevangen te zijn gehouden in de kelder van Martin Harris (Blake Lee), de vrijgezelle conrector van de middelbare school in het plaatsje Skylin, in Texas. Nadat de getraumatiseerde Kate is vrijgekomen, opent zij in een tv-interview frontaal de aanval op Jeanette. Die zou hebben gezien waar Kate zat opgesloten, maar omdat Jeanette graag het succesvolle leventje van Kate wilde overnemen, inclusief haar beste vriendinnen en haar stoere vriendje Jamie (Froy Gutierrez), zweeg ze.

Het is enorm soapy allemaal, en na een lange aanloop komt het pas in de laatste drie afleveringen goed op gang. De slotaflevering bevat iedere vijf minuten wel een nieuwe plottwist uit de categorie ‘Dat méén je niet’, maar de oplossing van het mysterie is uiteindelijk vrij belachelijk en ongeloofwaardig te noemen.

Dat neemt niet weg dat Cruel Summer prettig wegkijkt, het is een lekkere zomerserie met een rij vermakelijke bijfiguren, zoals Jeanettes innemende beste vriend Vincent (Allius Barnes) die ontdekt dat hij gay is, of Joy (Andrea Anders), de veeleisende Texaanse moeder van Kate.

Het maakt Cruel Summer zeer geschikt voor de liefhebbers van Amerikaanse highschoolseries als Pretty Little Liars, 13 Reasons Why en Riverdale. Het verhaal doet ook denken aan Gone Girl, het boek van Gillian Flynn, dat in 2014 werd verfilmd. In Gone Girl ensceneert een huisvrouw haar eigen ontvoering, en wordt er gespeeld met vooroordelen over het vrouwelijke slachtoffer en de mannelijke dader, en de manier waarop Amerikaanse tv-zenders dergelijke zaken opblazen tot mediahypes.

De nu 18-jarige Chiara Aurelia is een talent om in het oog te houden. Haar drie Jeanettes zijn allemaal overdreven neergezet, maar dat past ook wel bij de puberleeftijd. Het zorgt er vooral voor dat de drie zomers goed uit elkaar zijn te houden. Dat die vergezochte vertelvorm hier toch redelijk goed blijkt te werken, kan als lesstof gaan dienen op de scenaristenopleiding.