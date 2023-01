‘Onfilmbaar’, oordeelde Russell Crowe over Poker Face, toen de regie van de thriller hem tijdens de pandemie plots werd aangeboden. Er was geen cast, het script een zooitje en er diende al over 5 weken te worden gedraaid. Maar toch: het aanbod prikkelde. Crowe regisseerde al eens eerder een speelfilm: The Water Diviner, uit 2015 (‘onevenwichtige mix van oorlogsellende, avontuur en opgelegde romantiek’, aldus de Volkskrant).

De 58-jarige Nieuw-Zeelandse steracteur zegde toe. Hij kon zelf gewoon de hoofdrol spelen in Poker Face, als surveillancetechnologie-miljardair en alfaman Jake Foley. En ook eigenhandig dat rommelige script herschrijven, waarin de met zijn sterfelijkheid worstelende held zijn compagnons trakteert op miljoenenfiches voor een pokerspel bij hem thuis, om zo hun ‘geheimen’ te achterhalen. En dat nét op de avond dat hysterische boeven het gemunt blijken te hebben op Foleys schilderijencollectie. Een plot dat doet denken aan een puzzel van stukjes uit twee of drie dozen: het past niet.

Jeugdvrienden zijn het, Foley en de compagnons. En we leren ze vluchtig kennen in een jarenzeventigflashback: Australische jochies die een potje poker winnen van de lokale treiterkop. Waarna Crowe de tijdsprong vooruit maakt, met uitleg in de voiceover. Foley werd schatrijk toen bleek dat hun zelfbedachte poker-software ook toepasbaar was voor de militaire surveillance ‘van landen’ (tot zover de uitleg). Maar ergens zit er iets niet lekker binnen de vriendengroep, die verder bestaat uit prominent politicus Paul (Steve Bastoni), bestsellerschrijver Aden (Alex Harris), de aan lager wal geraakte alcoholist Mikey (Liam Hemsworth) en succesvol ondernemer Drew (Wu-Tang Clan-rapper RZA, die geen zin – of tijd – had om zijn New Yorkse accent tot iets Australisch te kneden).

Crowe krijgt maar geen schwung – of logica – in de wel heel losse onderdelen van Poker Face. Het pokerspel is halfbakken, de schilderijenroof wordt geen moment spannend. Om een emotionele lading aan te brengen laat regisseur Crowe de acteur Crowe veelvuldig peinzend staren naar schilderijen: miljardair Foley zit vol (late) twijfels over het bestaan. Maar zijn stichtelijke boodschap in de finale van Poker Face, over hoe het leven geleefd dient te worden, klinkt hol en aanmatigend. Gewauwel van een veel te rijke man in een warrige, mislukte thriller.