Crime Show is niet zomaar een true-crimepodcast ★★★★☆

De Volkskrant luistert naar (nieuwe) podcasts en bespreekt er elke week een. Vandaag: Crime Show gaat verder dan alleen het kippevel.

Is dokter Barnes wel echt een dokter? Spookt het in het huis van Epi en Gary? En waar is Bert toch gebleven? Zomaar drie kwesties in angstaanjagende afleveringen van de Amerikaanse podcast Crime Show. Natuurlijk is die Barnes geen echte dokter, natuurlijk brandt het spookhuis af en natuurlijk blijkt Bert te zijn vermoord. Kippevel is gegarandeerd.

Toch is Crime Show niet zomaar een true-crimepodcast, de afleveringen ontstijgen het genre. Dat komt deels door de onderwerpen. In Crime Show komen misdaden aan bod die onwaarschijnlijk en extreem zijn. Die ‘dokter Barnes’ bijvoorbeeld, deed zich niet één keer voor als dokter, maar werd daar maar liefst vijf maal voor veroordeeld. Zijn zoon vertelt het na. En de dakloze Bert bleek slachtoffer te zijn geworden van een onwaarschijnlijke seriemoordenaar.

Maar dan nog, dat soort excessen kunnen we ook in andere podcasts vinden of op YouTube of Netflix. Het mooie van Crime Show is de slimme en spannende opbouw van de verhalen, waarin de betrokkenen zelf aan het woord komen. De podcast besteedt ook aandacht aan de losse eindjes, zoals de onverwachte gevolgen van misdaden of gebeurtenissen die nooit zijn verklaard, zoals het afgebrande huis.

Daarmee gaat Crime Show verder dan alleen het kippevel. Deze waargebeurde verhalen kunnen ook ontroerend zijn of, en dat klinkt gek als het over misdaad gaat: inspirerend. In de reconstructies blijkt namelijk dat deze misdaden vaak aan het licht kwamen dankzij iemand die doorhad dat er iets niet klopte en het daar niet bij liet zitten. Zonder het doorzettingsvermogen van een maatschappelijk werker was bijvoorbeeld nooit gezocht naar Bert. Dan had zijn moordenaar nog jaren kunnen doorgaan.

Presentator Emma Courtland weet precies de goede toon te raken als nieuwsgierige, empathische verteller en interviewer. Er is duidelijk te horen dat aan elke aflevering maandenlang onderzoek is voorafgegaan. De mensen die hun, soms behoorlijk gruwelijke, verhaal navertellen vertrouwen haar. ‘Als je iets tegen Bert zou kunnen zeggen, wat zou dat dan zijn?’ vraagt Courtland bijvoorbeeld aan de vrouw die Bert aan zijn moordenaar voorstelde. Een rotvraag natuurlijk, maar ook een briljante vraag en precies wat je als luisteraar wil weten.