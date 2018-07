CPNB verandert keuze voor twee mannen niet

Schrijver Jan Siebelink, de Boekenweekauteur voor de 84ste Boekweek die in 2019 plaats zal vinden. Foto ANP Kippa

Dat is de uitkomst van het overleg tussen de Stichting CPNB, organisator van de Boekenweek, en vertegenwoordigers van een petitie die is ondertekend door zevenhonderd schrijvers en ‘mensen uit het boekenvak’. In die petitie van begin juni, opgesteld door onder anderen Manon Uphoff en Tjitske Jansen, werd met verbazing vastgesteld dat de CPNB de vrouw kennelijk alleen als moeder beschouwt en bij dit thema ook nog eens twee mannelijke auteurs had aangezocht.

Van die keuzes wordt niet afgeweken na het ‘constructieve gesprek’ dat de partijen melden onlangs te hebben gehad. Wel heeft de CPNB toegezegd dat de komende vijf jaar de verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke schrijvers gelijk zal zijn en noemt dit ‘actief kiezen voor gendergelijkheid en diversiteit’.

In de petitie werd de CPNB opgeroepen om essays te laten vervaardigen over de moeder, het moederschap, en over het gedicht Moeder van M. Vasalis. Maar een alternatief essay zal er niet komen. Als tegemoetkoming zal de CPNB tijdens de Boekenweek 2019, die op 23 maart begint, naast het geschenk van Siebelink en het essay van Isik, een gedicht van een hedendaagse ‘dichteres’ weggeven aan boekhandels en bibliotheken.