Cowboy Bebop: ook in live-action een zalig lichtzinnige actieserie ★★★☆☆

Cowboy Bebop

De Japanse serie Cowboy Bebop uit 1998 is een onaanraakbaar heiligdom in de wereld van de anime. En terecht: de sciencefictionvertelling over premiejagers in het heelal is zelfs vergeleken met het beste anime-werk van nu van ongekend grafisch niveau. De personages zijn scherp en geestig, de verwijzingen naar spaghettiwesterns en James Bond doen het geweldig in een planetair decor, en de jazz-soundtrack is een muziekfeest.

Logisch dat nu vanuit fanatieke anime-kringen een berg kritiek komt op de live-actionremake Cowboy Bebop van Christopher Lee Yost, bekend van zijn schrijfwerk voor de comic- en superheldenfirma Marvel. Een remake wordt in deze sterk geopinieerde gemeenschap snel gezien als een rip-off, en de Netflixserie kan weinig goeds doen.

Er valt ook genoeg op aan te merken. De sarcastische humor en dialogen zijn ‘in het echt’ en dus afkomstig van de acteurs John Cho, Mustafa Shakir en Daniella Pineda een stuk vlakker. En dat maakt de verhaallijn ook wat oppervlakkig, al is die nauwkeurig overgenomen van het origineel. De nieuwe versie is volgens de makers geen jatwerk maar een eerbetoon aan een van de beste animatieseries ooit gemaakt. Daar is natuurlijk niets mis mee.

Bovendien is de nieuwe Cowboy Bebop nog steeds een aangename, zalig lichtzinnige actieserie. Het ziet er in de eerste plaats prachtig uit en de serie vliegt ook nog eens in rakettempo voorbij. De decors van schimmige Mexicaanse dorpen op een verre planeet en roestige ruimteschepen die zich lomp op een Marsiaanse landingsbaan plempen, zijn een grandioos visueel spektakel. Net als de vrolijke vechtpartijen van de lenige Spike Spiegel (Cho), de brute gunslinger Jet Black (Shakir) en de cynische Faye Valentine (Pineda). De serie, opgenomen in Nieuw-Zeeland, heeft er een flink budget doorheen gejaagd en dat is te zien.

Maar het mooist zijn de liefdevolle verwijzingen naar het origineel in bijvoorbeeld het flitsend getekende intro en bij de opnieuw weergaloze, hard boppende of sensueel slepende bigbandjazz. De Japanse componist Yoko Kanno, die de originele soundtrack schreef, tekent opnieuw voor de score en alleen dat al is een aanrader.

Maar inderdaad: het origineel was beter. En dat kan iedereen zelf controleren, want ook de klassieker staat gewoon op Netflix.