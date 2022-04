Costa!! is een luchtig, vaak vermakelijk, maar ook gemakzuchtig geheel ★★☆☆☆

Costa!!

Een vervolg op de romantische komedie Costa!, ruim twintig jaar later? Het klinkt niet direct veelbelovend. De tieners die in de succesvolle film van Johan Nijenhuis feestvierden in Spanje, of daar werkten als propper, lopen inmiddels tegen de veertig. Zouden ze soms een reünie houden en nog één keer los gaan in de discotheek? Wordt het een verhaal over midlife-perikelen en verloren liefdes?

Dat valt mee, of tegen, net hoe je het bekijkt. Van de oorspronkelijke acteurs (onder wie Georgina Verbaan, Daan Schuurmans en Michiel Huisman) keert alleen Katja Schuurman terug, als voormalig propper Frida. Zij is al op jonge leeftijd moeder geworden van Anna (Abbey Hoes), nu een serieuze scheikundestudent die haar verre rugzakvakantie in het water ziet vallen.

Anna’s vriendin Bibi (Stephanie van Eer) haalt haar over voor het eerst naar Spanje te gaan, waar Anna’s vader (Roeland Fernhout) eigenaar is van de legendarische club Costa. Vergane glorie, zo blijkt wanneer de vriendinnen aankomen: vader Thomas is praktisch failliet en de disco is hard aan een opknapbeurt toe.

Costa!!, geregisseerd door Jon Karthaus (Homies, Bon Bini Holland 2), die samen met wetenschapsjournalist Diederik Jekel het scenario schreef, volgt daarnaast de belevenissen van de moeders van Anna en Bibi. Zij besluiten hun plotseling vertrokken dochters achterna te reizen, wat bij Frida tot gemengde gevoelens leidt. Ze houdt haar herinneringen aan de wilde tijden bij de Costa liever op afstand.

De film houdt beide verhaallijnen in balans en helt niet te zwaar over naar nostalgie. Het is een luchtig, vaak vermakelijk, maar ook gemakzuchtig geheel. Net als in het eerste deel komt in Costa!! een wedstrijd voor, waarbij alle geloofwaardigheid uit het raam wordt gegooid. Dat geldt ook al voor de manier waarop de discotheek wordt opgeknapt (een maquette, wat emmers verf en de zaak ziet er weer piekfijn uit) of de malle verwikkelingen rond Thomas’ lening bij een louche geldschieter.

Daarnaast heeft Costa!! met zijn rap- en andere jeugdcultuurclichés iets oubolligs, alsof de film zo’n tien jaar te laat komt. Het wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het fijne acteerwerk. Abbey Hoes is een aanstekelijke heldin, en ook Katja Schuurman doet het goed. Maar Frida’s twijfel of je het verleden niet beter kunt laten rusten, wordt door deze vervolgfilm nooit helemaal weggenomen.