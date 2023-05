‘Corpus Mundi’ van Bárbara Luci Carvalho is verpletterend muziektheater ★★★★☆

Bárbara Luci Carvalho in ‘Corpus Mundi’. Beeld Barbara Walzer

Het ExploreZ Festival, een multidisciplinair theaterfestival in Amsterdam georganiseerd door het kleinschalige ZID Theater, richt zich tijdens de achtste editie wederom op jong en internationaal talent. Het programma bestaat uit muziek-, dans- en toneelvoorstellingen waarin dikwijls culturele identiteit en een migratieverleden een rol spelen. Zo ook in Corpus Mundi: verpletterend muziektheater van de Braziliaans-Duitse Bárbara Luci Carvalho en het uit Frankfurt afkomstige theatergezelschap Antagon TheaterAktion.

Wanneer Luci Carvalho begint te rappen in haar moedertaal, terwijl ze op stelten over het podium beweegt, doet het er niet toe of je wel of geen Braziliaans spreekt. Haar stem en houding overtuigt je meteen van haar activistische natuur. Ze is gekleed als een soort Griekse strijder, die uit liefde voor theater met een rode koffer vanuit Brazilië naar Duitsland vertrekt.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

De geëmancipeerde theatermaker vertegenwoordigt naar eigen zeggen de stem van de zwarte diaspora. Ze kijkt het publiek nu en dan fier en op een indringende wijze aan en danst onder meer met een Afrikaans masker op. Maar Luci Carvalho zet net zo sterk een kwetsbare vrouw neer. Zo vertelt ze dat ze vroeger verlangde naar een witte huid en blond haar. In een van de mooiste scènes zien we vervolgens hoe ze voorzichtig haar eigen gezicht aanvoelt en zich verzoent met haar zwarte lichaam.

Corpus Mundi, dat onder meer te zien was in Spanje, Italië en Brazilië, is een aanwinst voor het ExploreZ Festival en verdient een veel groter podium. Luci Carvalho’s intuïtieve spel, dat ze afwisselt met moderne en Afro-Braziliaanse dansscènes, houdt je een uur lang in z’n greep, mede dankzij de voortreffelijk live muziek die het stuk meermaals tot een opzwepend hoogtepunt brengt.