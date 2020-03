Coronapandemie stemt tot dichten: schrijf een gedicht en stuur het op

Dit bracht ons op een idee. We nodigen u uit om ook een gedicht te schrijven over de huidige situatie. Schrijf vooral over wat u opvalt en raakt. Over hoe u uw kleinkinderen mist. Over Microsoft Teams. Over een verpleger in uw gezin of een iemand die extra boodschappen voor uw moeder doet. Over eenzaamheid, kwetsbaarheid, stilte, de liefde die opbloeit tussen u en uw huisgenoot. Of over de koolmees in uw achtertuin.

Stuur ons uw gedicht, met uw naam en leeftijd, naar openredactie@volkskrant.nl. De mooiste gedichten plaatsen we op Volkskrant.nl. Kinderen mogen natuurlijk meedoen.