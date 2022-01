Coronajaar 3 trapt af met het warme en weemoedige dancealbum Fragments van Bonobo ★★★★☆

Het tweede coronajaar trapte in januari 2021 af met een prachtig dancealbum, dat een jaar lang dienstdeed als hoop in bange dagen: Isles van het Noord-Ierse duo Bicep vulde het gat dat het zo’n beetje opgeheven clubleven had geslagen. Het moet de Britse producer Simon Green alias Bonobo tot voorbeeld hebben gediend. Het clubcircuit zit nog altijd potdicht, maar coronajaar 3 wordt nu enigszins verlicht door Bonobo’s troostrijke Fragments.

Bonobo plaatst de warme en behoorlijk indringende house van nummers als Rosewood en Otomo in decors van sierlijke strijkers, tokkelende harpen, sprookjesachtige stemmensamples en rijke details die je steeds verder de composities intrekken. En de weemoedige, introspectieve dance wint nog aan kracht bij een aantal rake tracks met gastvocalen.

Op zijn vorige album Migration (2017) was zijn stemmenkeuze minder geslaagd, en verstoorden de wat obligaat gezongen stukken het aura van zijn muziek. Dat is nu anders: de bijdragen van Jordan Rakei (Shadows) en Jamila Woods (Tides) voorzien het album van passende diepgang, in danceliedjes die blijven hangen. In From You scheert Bonobo langs de melancholieke soundcloudhiphop, met de Japanse rapper (en ex-youtuber) Joji.

Simon Green alias Bonobo. Beeld Grant Spanier

Indrukwekkend is ook een zwaar in de klassieke muziek hangend ruststuk als Elysian, dat klinkt als een dramatische soundtrack bij een treurige documentaire over de verloren nachtcultuur. Maar net als Bicep wijst Bonobo naar een streep licht aan de horizon. Bij de breakbeats, dwingende bassen en subtiele climaxen van de heerlijke dancetracks Age of Phase en Sapien voel je de opwinding die binnenkort toch echt weer door de clubs en festivaltenten zal trekken.

Bonobo Fragments Dance ★★★★☆ Ninja Tune/Pias