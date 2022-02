Corona schemert door op veel winnende foto’s bij de Zilveren Camera

Verkenner Kajsa Ollongren haast zich naar haar dienstauto nadat ze heeft vernomen dat ze positief is getest op corona. Op de papieren onder haar arm staat ‘positie Omtzigt, functie elders’ en ‘linkse partijen houden elkaar niet echt vast’. Beeld Bart Maat

Op de foto draagt Ollongren notulen onder haar arm waarin valt te lezen dat voor het door velen als lastig ervaren, kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een ‘functie elders’ dient te worden gezocht. De foto stortte de kabinetsformatie in een langdurige vertrouwenscrisis.

Op de achtergrond resoneert de pandemie in de foto van Ollongren, die zich uit de voeten maakt van de politieke gesprekken nadat zij positief is getest op corona. Zonder covid-19 niet het overhaaste vertrek dat vermoedelijk ten grondslag lag aan haar nonchalante omgang met de notulen, en uiteraard ook niet het mondkapje, dat zo alledaags is geworden dat het nauwelijks meer opvalt.

De kwaliteit van Maats foto is, aldus de jury van de Zilveren Camera, daarin gelegen ‘dat de fotograaf op het juiste moment op de juiste plek stond’. Als beeld is de foto niet spectaculair, de uitwerking is dat wel, en in die zin weerspiegelt hij ook het politieke instinct van de fotograaf die veelvuldig op en rond het Binnenhof is te vinden.

Politie in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam nadat Peter R. de Vries daar is neergeschoten. De ontzetting is van het gezicht van de agenten af te lezen. Beeld Joris van Gennip / Hollandse Hoogte / ANP

De pandemie die ook 2021 in haar greep hield, speelt in veel bij de Zilveren Camera onderscheiden foto’s een rol, onder meer in de vorm van een intieme reportage over de verzorging van een patiënt, en van militante protesten tegen de lockdown op het Museumplein Amsterdam – sommige demonstranten in door henzelf samengesteld fantasie-uniform.

Een van de indrukwekkendste beelden heeft evenwel met corona niets te maken: de met een tweede prijs bekroonde foto van Joris van Gennip van drie agenten bij de plek in Amsterdam waar misdaadverslaggever Peter. R de Vries werd neergeschoten en dodelijk gewond raakte. De ontzetting is van de gezichten af te lezen.

Ook de overstromingen in Limburg, in de zomer, leverden behalve veel schade en menselijk leed een aantal sterke nieuwsfoto’s op. Waaronder die van (onder meer voor de Volkskrant werkzame) Arie Kievit, die vastlegde hoe bewoners van een verpleeghuis worden geëvacueerd met behulp van tractoren, die aldus ook eens positief bijdroegen aan het nieuws. Indrukwekkend is ook de foto van Chris Keulen voor NRC, die de verwoestingen van de watersnood in Wallonië verbeeldde, en werd onderscheiden met de eerste prijs internationaal nieuws.

Tot de belangrijkste sportfoto van 2021 is uitgeroepen het beeld dat ANP-fotograaf Robin van Lonkhuijsen maakte van de onbedoelde salto die mountainbiker Mathieu van der Poel maakte op de Olympische Spelen in Tokio. Opmerkelijkste winnaar onder de sportfoto’s is het champagnemoment waarmee coureur Max Verstappen viert dat hij wereldkampioen Formule 1 is geworden: een beeld dat de vreugde mooi toont maar niets laat zien van de sport die uit fotojournalistiek oogpunt doorgaans weinig heeft te bieden.

Brandweer en leger helpen bij de evacuatie van mensen uit hun woningen en verpleeghuizen in Valkenburg, waar na aanhoudende regen de Geul is overstroomd. Beeld Arie Kievit

Eva Roefs won de eerste prijs in de categorie portretten met haar (in het Volkskrant Magazine) gepubliceerde serie Studio Trompettersteeg. Op de Wallen in Amsterdam, de buurt waar zij woont, richtte zij een tijdelijke studio in waar ze met een ouderwetse analoge camera de bewoners, pandjesbazen, sekswerkers en passanten portretteerde. De mensen die de hoerenbuurt karakter geven, maar op wie zij – tot de lockdown kwam – nooit echt acht had geslagen. En wier gezicht, dankzij Roefs, van alle groezeligheid is ontdaan die de Wallen zo vaak aankleeft.

Maxi, medewerker van de Spar-supermarkt op de Wallen. Het portret maakt deel uit van Eva Roefs’ serie Studio Trompettersteeg. Beeld Eva Roefs