Cornelius Rogge (1932-2023), tekenaar en beeldhouwer van vergankelijkheid en fantasie

Cornelius Rogge in 2017. Beeld Artie Groenendaal

Kunstenaar Cornelius Rogge, op 17 januari overleden, noemde zijn sculpturen ook wel ‘beeldraadsels’. Mensen moeten hun fantasie inschakelen wanneer ze naar zijn beelden kijken, vond de kunstenaar. Neem die vreemde tenten (Tentenproject, 1975) in de beeldentuin van Museum Kröller-Müller. Het zijn er zes, en vanaf een afstandje lijkt dit de tentengroep van een onbekend nomadenvolk. Van dichterbij blijkt dat deze bruine tenten geen in- of uitgang hebben. Ze zitten dicht en ze geven hun geheim niet prijs, al kun je natuurlijk fantaseren over wat er in die tenten zit. Rogge zei daarover: ‘In elke cultuur bestaan er mysterieuze zaken waar de mens niet bij kan. En dat geheim is in de moderne cultuur verdwenen. Misschien heeft de kunst van nu de taak het geheim terug te brengen.’

Rogges sculpturen zijn op veel plekken in de openbare ruimte te zien, zoals in Arnhem, Amsterdam en Waalwijk. Ook is zijn kunst opgenomen in verscheidene Nederlandse museumcollecties. De kunstenaar kwam uit een onconventioneel, reislustig en theosofisch gezin. Zijn vader had decennia doorgebracht in Indonesië als eigenaar van theeplantages. Hij was ook betrokken bij archeologische opgravingen.

Hoe red ik me in dit leven?

Rogge groeide op in Amsterdam en ging daar naar het Instituut voor kunstnijverheidsonderwijs (inmiddels de Gerrit Rietveld Academie) en vervolgens naar de Rijksakademie. Hij vond dat daar slecht les werd gegeven en hij besloot ‘het initiatief in eigen hand te nemen’ en, zoals hij later zou zeggen, ‘zonder slechte invloeden’ beeldend kunstenaar te worden. Die eigenzinnigheid kenmerkt Rogge. Dat is ook te zien in zijn materiaalkeuze: hij koos vaak voor vergankelijke materialen als riet en papier-maché.

Aan het begin van zijn carrière was hij zoekende: ‘Ik wist niet hoe ik het moest opstarten, ik voelde een grote leegte, hoe red ik me in dit leven?’ Later is hij zich vooral als beeldhouwer gaan ontwikkelen. ‘Alles wat ruimte inneemt, kan sculptuur zijn.’ Vaak leken zijn kunstwerken, net als de tenten bij Kröller-Müller, afkomstig uit andere culturen of uit een andere tijd. Rogge reisde dan ook veel. Naar aanleiding van zijn reizen naar Egypte maakte hij bijvoorbeeld beelden die aan piramides doen denken, maar ook sculpturen die te maken hebben met de kadavers van kamelen die hij had gezien. Ook reizen naar Mexico en Vietnam boden hem directe inspiratie voor zijn kunstwerken.

In 1992 vertelde hij aan het Nieuwsblad van het Noorden: ‘Of je nu kijkt naar mijn tenten bij Kröller-Müller, de hutten van riet en papier-maché, de karren of de stellages van nu, ze gaan allemaal over vergankelijkheid.’ Volgens de kunstenaar is ‘de dood leven. Alles is vergankelijk, kwetsbaar en moet ontbonden worden om tot een nieuwe incarnatie over te kunnen gaan.’