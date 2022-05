Cor Blok tekende de wereld van Tolkien, maar bedacht ook zijn eigen universum Barbarusië

Stripdagen Haarlem kan na twee jaar corona eindelijk weer eens plaatsvinden. Het thema is ‘Wereldbouwers’, en het Noord-Hollands Archief toont daarom werken van Cor Blok (1934-2021). Wie was deze schilder en tekenaar?

Kun je tegelijkertijd fantast én wetenschapper zijn? Cor Blok (1934-2021) bewees van wel. Hij was hoogleraar kunstgeschiedenis in Leiden, schreef het boek Beeldvertalen over de interpretatie van visuele kunst en bezorgde een catalogus over het oeuvre van Piet Mondriaan. Maar Blok was ook de bedenker van Barbarusië: een fantasieland compleet met een eigen alfabet, architectuur, geschiedenis, landschap en religie.

Tijdens het festival Stripdagen Haarlem, dat zaterdag van start gaat, wijdt het Noord-Hollands Archief een tentoonstelling aan Bloks bedenksels. Het thema van deze Stripdagen-editie is ‘Wereldbouwers’ en daar past Blok met zijn Barbarusië perfect in. Bij het grote publiek doet zijn naam geen belletjes rinkelen, maar toch kennen veel mensen zijn werk, want hij was óók de kunstenaar die de omslagen tekende van Tolkiens In de ban van de ring.

Cor Blok

Aan dit epos, waarin eveneens een verzonnen wereld centraal staat, wijdde Blok rond 1960 ongeveer 140 tekeningen en gouaches. Uitgeverij Het Spectrum gebruikte drie illustraties voor de omslagen van de vermaarde Prisma-pockets, overigens zonder binnenin de naam Cor Blok te vermelden, terwijl vertaler Max Schuchart wel keurig werd genoemd.

Tolkien zelf, die eigenlijk niet van illustraties bij zijn werk hield, kocht een paar originelen vanwege de beeldende kwaliteit van Bloks gouaches en omdat de avonturen van de hobbits in Midden-Aarde en Mordor zo vrij door Blok waren geïnterpreteerd. Inmiddels is het overgrote deel van de Tolkien-prenten over de wereld verspreid en zijn de prijzen zijn flink opgelopen: per exemplaar worden bedragen tussen de 2.000 en 4.000 euro betaald.

Cor Bloks interpretatie van Frodo die de ring omdoet.

In Haarlem ontfermen Bloks kinderen samen met zijn weduwe Janny Donker zich nu over het uitgebreide oeuvre van ‘pap’. Behalve het aan In de ban van de ring gewijde werk en de Barbarusische fantasieën omvat het ook een grafische roman waaraan Blok van 1967 tot 2014 in stilte heeft gewerkt: The Iron Parachute. Dit boek uit 2016 bestaat uit honderden collages die zijn samengesteld uit gedeelten van 19de-eeuwse gravures.

Blok heeft ruim vier decennia nauwgezet zitten knippen en plakken om ook hiermee een eigen universum te knutselen. Die levenslange behoefte aan het scheppen van parallelle werelden verklaart Janny Donker uit het feit dat Blok een vader had die aan zware migraineaanvallen leed, zodat het in huis altijd stil en donker moest zijn. Om aan die naargeestigheid te ontsnappen, begon hij al jong zijn eigen landen te creëren.

Een ongepubliceerde illustratie van Tolkiens In de ban van de ring door Cor Blok uit 1962.

Zo creëerde Blok bijvoorbeeld Barbarusië, waarvan hij een plattegrond aquarelleerde met gebergten en meren, en provincies die namen dragen als Irritania en Bombasturia, Avogadro en Macabria. In een ander fantasieland komen de districten Wirwar, Janbul en Brulapi voor, wat suggereert dat hij zich met zijn taalgrapjes en fictieve geografieën kostelijk heeft vermaakt.

Overigens was Clor Blok niet de enige Nederlander die zo gedetailleerd een eigen wereld bedacht. Terwijl hij zich verdiepte in de Barbarusische eigenaardigheden, schiep taalkundige Rolandt Tweehuysen zijn Spokanië en kunstenaar Jurriaan Andriessen junior zijn Eldorica, denkbeeldige naties die ook een eigen taal en architectuur kregen. Op de vraag of Blok contact had met deze zielsverwanten, blijven zijn vrouw en kinderen het antwoord schuldig. ‘Hij was een gesloten man’, zeggen ze. ‘En hij was terughoudend in het laten zien van zijn werk. Dat vond hij eigenlijk heel privé.’

Een Barbarusisch kunstwerk door Cor Blok.