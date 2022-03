Copieuze diners, een wijnrubriek en royaal bemeten ‘branded content’

In een blad met de ondertitel ‘Het goede leven in Limburg’ wordt met grote regelmaat copieus gedineerd, dat is logisch. En er wordt ook wat bij gedronken. Bourgondiërs komen samen in Chapeau en ze blijken het er goed van te nemen.

Chapeau is een buitenbeentje, als regionale glossy. In april verschijnt de jubileumeditie vanwege het 25-jarig bestaan, ook weer een mooie gelegenheid voor een hoogwaardig natje en droogje. Het blad bedient in de eerste plaats de Limburger die flink wat te besteden heeft.

De sectie ‘gastronomie’ bestaat uit vijf stukken. Twee restaurants in het duurdere segment worden opgehemeld, Toma over de grens in Luik en Ambrozijn in Valkenburg. Er is een wijnrubriek, ‘culinaire favorieten’ worden aangeprezen en de maître d’hotel en manager van tweesterrenrestaurant Ralf Berendsen in het bij Lanaken gelegen La Butte aux Bois wordt geïnterviewd, Ylja Berends.

Ze is pas 24. Vlak over de grens vallen haar een paar dingen op. In België hoort ‘op restaurant gaan’ bij het dagelijks leven, en in Nederland nog niet. ‘En ja, een van de clichés die kloppen is dat Belgen als aperitief bijna altijd met champagne beginnen.’

En dan is er de troebele, royaal bemeten ‘branded content’ in Chapeau, stukken die zich qua vormgeving niet wezenlijk onderscheiden van de rest. Ze gaan onder meer over een nieuw hotel van internationale allure in Sittard en de verbouwing (‘make-over’) van een restaurant in Maastricht.

Het covermodel is Philippe Bastiaans, beter bekend als Phil Bee. De Limburgse blueszanger (63) won vorig jaar de talentenjacht The Voice Senior. Ook hij is een Bourgondiër, zo blijkt, en hij is bevriend met sterrenchef Hans van Wolde. ‘Hij is een artiest, net zo goed als een muzikant dat is’.

De overwinning van The Voice opende talloze deuren voor hem en plaveide de weg naar plekken ‘ook buiten de nichemarkt van de bluespodia’. Het hete hangijzer, ‘die rel’, gaat hij niet uit de weg, ook al was er bij de veteraneneditie van het RTL-programma van grensoverschrijdend gedrag geen sprake. Over Jeroen Rietbergen, de in opspraak geraakte partner van Linda de Mol, zegt Bee dat hij in de muziekwereld al jaren bekendstond als vrouwenversierder. ‘Verder een vriendelijke man en een goede muzikant.’

In de rubriek ‘Nieuwe Limburgers’ wordt een Zuid-Afrikaans-Belgische vrouw geïnterviewd. Het bevalt haar goed in Limburg. ‘Het ergste wat je hier in Maastricht kan overkomen, is geloof ik dat je fiets wordt gestolen.’