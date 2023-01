Copenhagen Cowboy is een lege maar ook bedwelmende viering van het idee dat stijl inhoud ís ★★★★☆

Copenhagen Cowboy

Wie het schopt tot aflevering vijf van Copenhagen Cowboy, krijgt een openingsscène voorgeschoteld waarmee Nicolas Winding Refn zo’n beetje het summum van zijn stijl bereikt. In Kopenhagen staat een bendeoorlog op het punt van uitbarsten: in split screen, badend in paarsblauw licht poseren de personages van deze misdaadreeks alsof ze op een catwalk staan. Een groepje vormt aan een lange tafel de neonvariant van Het laatste avondmaal van Da Vinci. Automatische wapens zweven in de lucht, de handen die ze vasthouden lijken in het donker verdwenen. Op de soundtrack: hallucinante gitaar en synthesizers. Hoofdpersonage Miu, een uitzonderlijk goed vechtende vrouwelijke wreker, krijgt een telefoontje: de stad brandt.

Dit hypergestileerde Kopenhagen is eindeloos ver verwijderd van het rauwe Kopenhagen in Pusher (1996), de energieke drugsthriller waarmee de Deense regisseur zijn carrière begon. Met Miu (Angela Bundalovic) serveert Refn opnieuw een personage in de categorie van de zwijgzame eenogige Viking in zijn wraaktrip Valhalla Rising (Mads Mikkelsen) en de vluchtautochauffeur annex Hollywoodstuntman in Drive (Ryan Gosling). Zijn kenmerkende visuele stijl – zelfs buiten schijnt het neon; tergend langzame camerabewegingen tasten héél voorzichtig een ruimte of persoon af – oogt meer dan ooit als combinatie van het uitgebeende minimalisme van Robert Bresson en de cognac- en Gucci-reclames die Refn tussen de bedrijven door maakt.

Copenhagen Cowboy is wat je krijgt als een zelfverzekerde filmer, die bij wijze van personal branding elke aflevering begint met zijn initialen in plaats van zijn naam, door zijn financiers geen strobreed in de weg wordt gelegd. Dat is in dit geval veel tegelijk: arrogant, leeg en zelfgenoegzaam, maar ook een bedwelmende viering van het idee dat stijl inhoud ís.

De kijker kan twee kanten op: afhaken of mee in het konijnenhol.