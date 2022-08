Cool, slonzig en een beetje goor: om er indie sleaze uit te zien hoef je niet veel moeite te doen

Kate Moss en Pete Doherty. Beeld Getty

Het was misschien niet de meest gezonde periode in het leven van model Kate Moss, maar de tijd (2005–2007) die ze samen was met muzikant Pete Doherty heeft wel een schatkist aan mode-inspiratie opgeleverd. En die inspiratie komt van pas nu de indie sleaze-look weer terug is. Indie sleaze verwijst naar de grungy, tikkeltje ranzige, maar altijd coole kledingstijl die de tweede helft van de jaren nul op z’n hoogtepunt was en vooral tot volle bloei kwam tijdens festivals zoals het Engelse Glastonbury. De tweede helft van de jaren nul? En die is nú al terug?! Terwijl we net eindelijk het skinnyjeansjuk hebben afgeworpen?

Ongekunsteldheid

Het zal ermee te maken hebben dat de festivalstijl in sneltreinvaart is veranderd de afgelopen vijftien jaar. Kijk, Kate Moss wist heus wel dat ze gefotografeerd zou worden op Glastonbury en haar fantastisch nonchalante festivallooks waren dus echt geen toeval. Maar als ze voor de rest al make-up droeg, dan liet ze die rustig drie dagen zitten en haar kapsel was het onderhoudsluwe model bedhaar. Naast cool, oogt het geheel dus wat slonzig en zelfs een beetje goor, precies zoals je er na drie dagen muziek in de modder ongeveer uitziet. Tenminste, tóén. Want dit waren de laatste jaren vóór de komst van de smartphone en Instagram. En misschien dus ook wel de laatste periode in de geschiedenis dat celebrities (influencers bestonden nog niet eens) zonder personal glam-team naar een festival vertrokken louter om daar content te creëren voor sociale media.

Amy Winehouse op ballerina’s. Beeld GC Images

En naar die relatieve ongekunsteldheid van vijftien jaar geleden verlangen we nu terug, net zoals in bepaalde kringen ook nostalgische gevoelens worden gekoesterd voor Nokia-fliptelefoons en koptelefoons met snoer. Om er indie sleaze uit te zien hoef je niet heel veel moeite te doen, gewoon de bovenste drie dingen uit de wasmand vissen en aantrekken, afgetrapte schoenen erbij (liefst ballerina’s à la Amy Winehouse) en je bent klaar om te gaan. En nog even voor iedereen die bang is voor een terugkeer van de gevreesde skinny jeans, daar is het misschien nog echt een beetje te vroeg voor. Beter is het te opteren voor een heel kort rokje, afgeknipte denim shorts, óf voor wie het menens is met de sleaze: helemaal geen onderkant.

Zoë Kravitz en Cara Delevingne. Beeld GC Images

Inspiratie De koppels Kate Moss & Pete Doherty en Alexa Chung & Alex Turner op Glastonbury

Amy Winehouse

American Apparel-kleding circa 2010 (vooral de metallic leggings)

Zoë Kravitz (& soms Channing Tatum) in 2022

Wel doen Tanktops, band-T-shirts, afgeknipte jeans en korte rokjes

Afgetrapte ballerina’s en Converse schoenen

Make-up er niet afhalen en haar niet wassen

Fliptelefoon

Niet doen Vrolijke frisheid zoals glitter en felle kleuren

Overgestylde glamour festivallooks à la Coachella

Vers geföhnd haar en make-up tot in de puntjes

Smartphone met selfiestick en ringlight