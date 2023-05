Connie Palmens succesdebuut ‘De wetten’ wordt bewerkt voor toneel door Eline Arbo

Links: schrijver Connie Palmen. Rechts: regisseur Eline Arbo. Beeld Eva Roefs / Ivo van der Bent

De wetten, de succesvolle debuutroman van Connie Palmen uit 1991, wordt bewerkt voor toneel. Internationaal Theater Amsterdam (ITA) heeft de rechten verkregen voor een regie van Eline Arbo (36), de gelauwerde regisseur die bij ITA nu begeleidend artistiek directeur is. Connie Palmen (67) is een liefhebber van ITA en is geregeld in de schouwburg te vinden.

‘Ik ben een groot bewonderaar van het transformerende en persoonlijke werk van Eline Arbo’, zegt Palmen over de samenwerking met Arbo. ‘Ik lever mijn roman De wetten en mijzelf in het volste vertrouwen uit aan haar verbeeldingskracht.’

Centraal in De wetten staat Marie Deniet, die in zeven jaar tijd zeven mannen ontmoet. Ze wil op die manier ontdekken wie zij zelf is, maar elk van de mannen heeft een andere kijk op het leven en de wereld. Uiteindelijk beseft Deniet dat ze haar eigen wetten zal moeten maken.

De wetten was een van de succesvolste Nederlandse literaire debuutromans. Binnen een jaar waren er 400 duizend exemplaren van verkocht, en het boek werd onder meer vertaald in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds en Deens. De voorstelling komt uit in het voorjaar van 2024. De rol van Marie Deniet zal worden gespeeld door Ilke Paddenburg.

Arbo valt op door haar keuze voor expliciet feministisch materiaal op toneel: verhalen met vrouwelijke protagonisten vanuit een vrouwelijk perspectief, die tegelijk een breed publiek (m/v/x) aanspreken. Afgelopen seizoen maakte ze bij Het Nationale Theater de bejubelde voorstelling De jaren, naar het boek van Nobelprijswinnaar Annie Ernaux. Die voorstelling gaat komend seizoen in reprise.

In seizoen 23-24 vertoont ITA nog een tweede, opvallende regie van Arbo: Prima Facie van Suzie Miller, een snoeiharde solo die eerder furore maakte op West End en Broadway. Prima Facie is een monoloog van een succesvolle advocaat die mannen verdedigt die worden beschuldigd van seksueel misbruik. Door een traumatische gebeurtenis in haar eigen leven gaat ze anders denken over het rechtssysteem en haar eigen rol daarin. Zo ontwikkelt Prima Facie zich tot een splijtend rechtbankdrama over seksueel geweld. Eline Arbo: ‘Prima Facie is een stuk dat op geniale wijze blootlegt hoe het eeuwenoude rechtssysteem in stand gehouden wordt en wie er door onze wetten daadwerkelijk beschermd worden.’

In Londen en New York werd Prima Facie gespeeld door Jodie Comer, de ster van de hitserie Killing Eve. In Amsterdam zal de monoloog gespeeld worden door meervoudig Gouden Kalf-winnaar Maria Kraakman. Prima Facie is vanaf november 2023 in de theaters te zien.