Concerten mogen straks weer, maar verwacht niet dat alles snel weer bij het oude is, zegt de sector

Optreden van de Engelse band Foals in Paradiso in 2019. Beeld Ben Houdijk

De belangrijkste van de beperkingen is dat slechts driekwart van hun capaciteit mag worden benut. Dat raakt het businessmodel waarop de poppodia drijven. Uitverkochte en bijna-uitverkochte optredens zijn essentieel voor de bedrijfsvoering, zegt Berend Schans, directeur van de Vereniging Nederlands Poppodia en -Festivals (VNPF).

Podia spreiden normaal gesproken de risico’s: matig bezochte optredens kosten geld en de volle zalen compenseren daarvoor, mede door de drankomzet. ‘Zodra je met 75 procent moet werken, kan dat niet meer.’

Om de podia tegemoet te komen, kondigde het kabinet woensdag aan 15 miljoen euro aan extra steun opzij te zetten. Dat bedrag kan niet los worden gezien van de datum 1 oktober. Dan vervalt de generieke overheidssteun waarvan ook de cultuursector gebruikmaakte. Het demissionaire kabinet kijkt onder meer ‘of bepaalde evenementen toch door kunnen gaan met tegemoetkoming voor de kaartjes die vanwege 75 procent-regel niet verkocht kunnen worden’, aldus Rutte.

Publiek afbellen

Zolang onduidelijk is hoe die steun er precies uit komt te zien, blijft onzeker hoe het concertseizoen dit najaar zal verlopen. Evenementenorganisator Mojo, dat grootschalige concerten en dansevenementen houdt, zou zonder steun alle geplande shows moeten schrappen of verplaatsen, zegt woordvoerder Marjanne Manders. Anders kan het niet uit.

Ook als de beloofde steun voldoende compensatie biedt, is het volgens haar de vraag of een gepland evenement dit najaar doorgaat. ‘Dat is afhankelijk van de deal die we met artiesten hebben gemaakt en of ze ervoor openstaan om voor minder publiek op te treden. En dan zitten we nog met het dilemma wie we dan wel en niet toelaten. Doen we dat op basis van loting? Daar voeren we nu overleg over.’

Als Paradiso bezoekers moet afbellen, kiest de Amsterdamse poppodium ‘met pijn in het hart’ voor het annuleren van de laatste verkochte kaartjes, vertelt Jurry Oortwijn, hoofd marketing. ‘We hebben alleen in de eerste week vanaf 25 september al vijf uitverkochte shows.’

Bij het Nijmeegse Doornroosje zijn hier volgens adjunct-directeur Joris Holter nog geen knopen over doorgehakt. Daarvoor is ook overleg nodig met de artiesten van wie fans moeten wegblijven, zegt hij. Doornroosje zal proberen zo veel mogelijk te redden, door bijvoorbeeld concerten in de kleine zaal te verplaatsen naar de grote. Sommige evenementen, zoals een aanstaand drum-’n-bassevenement, kunnen hoe dan ook niet doorgaan omdat de boel na 12 uur dicht moet, zegt hij.

Grote verliezen

De sector kampt momenteel met een personeelstekort. Door het stilvallen van de culturele sector zijn medewerkers massaal elders aan het werk gegaan, vertelt onder meer Marjanne Manders van Mojo. ‘Alle bedrijven waarmee we werken, inclusief wijzelf, zijn eenderde of de helft van hun personeel kwijtgeraakt door reorganisaties. Daar zitten veel zzp’ers bij, die in andere sectoren zijn gaan werken. We hopen ze terug te kunnen halen. Maar wij zijn geen winkel die de deur gewoon weer kan openen.’

Berend Schans, van de VNPF, spreekt van een ‘brain drain’. ‘Eigenlijk wordt de hele sector een aantal jaren teruggeworpen in professionaliteit.’ Hij wijst erop dat de sector flinke verliezen heeft geleden tijdens de coronacrisis. Volgens een studie van de Boekmanstichting naar de effecten van de coronasteun, verloren poppodia gezamenlijk 20 miljoen euro in 2020.

De maatregelen gelden in elk geval tot november. ‘Stel dat we dan wel volop open kunnen, dan nog zit je niet gelijk op de vlieghoogte van 2019’, zegt Schans. Dat komt simpelweg doordat er minder artiesten op pad zijn. ‘Veel van ons aanbod is internationaal. Die internationale tours zitten als kaartenhuizen in elkaar. Als er twee shows tussenuit vallen, wordt de tournee vaak al afgezegd omdat het niet meer kosteneffectief is.’