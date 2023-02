Componist van iconische pop- en filmmuziek Burt Bacharach op 94-jarige leeftijd overleden 

Bacharach op muziekfestival Glastonbury in 2015. Beeld AFP

Bacharach gold als een van de belangrijkste componisten van de twintigste eeuw. Hij werd bekend als schrijver van vele pophits voor grote artiesten als Aretha Franklin, Dusty Springfield en Tom Jones. Zo maakte hij onder meer I say a little prayer en Raindrops keep fallin’ on my head.

Bacharach werd in 1928 geboren in Kansas City maar groeide op in New York. Als tiener was hij vooral geïnteresseerd in jazzmuziek. Als minderjarige glipte hij stiekem naar binnen in New Yorkse jazzclubs om naar de muziek te luisteren. Hij vertrok uiteindelijk naar Montreal en Californië, waar hij een klassieke muziekopleiding kreeg.

In de eerste jaren van zijn carrière was hij begeleidend muzikant voor meerdere artiesten. Hij werkte ook enkele jaren als pianist en bandleider voor de Duits-Amerikaanse actrice en zangeres Marlene Dietrich.

Doorbraak

Zijn doorbraak kwam in de jaren zestig met liedjes die hij samen met tekstschrijver Hal David schreef. De samenwerking was goed voor vele hits. De liedjes van Bacharach, met de romantische teksten van David, hadden een kenmerkende stijl waarin zowel de invloed van jazz als zijn klassieke opleiding doorklonk.

Tijdens zijn vijftig jaar durende carrière schreef de componist meer dan vijfhonderd liedjes, waaronder veel bekende muziek voor theater en film. Zo componeerde hij liedjes voor Broadwayshows en schreef hij bekroonde soundtracks. Hij won meerdere prijzen voor zijn werk, waaronder zes Grammy’s en drie Oscars. Onder meer artiesten als Elvis Presley, The Beatles en Frank Sinatra coverden de liedjes die Bacharach, veelal samen met tekstschrijver Hal David, schreef.

Bacharach overleed woensdag in zijn huis in Los Angeles. Hij stierf een natuurlijke dood.