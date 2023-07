Componist Ted Hearne giet kritiek in koormuziek: ‘Politiek mag je mijn muziek wel noemen’

Ted Hearne Beeld Jen Rosenstein

Knotje. Oorring. Tattoos. Wie in de veronderstelling leeft dat componisten bleke types zijn, moet een blik werpen op Ted Hearne (41). Ergens in landelijk Pennsylvania stapt de Amerikaan uit zijn auto. Beeldbellend en ijsberend legt hij uit hoe het zit met Farming, zijn nieuwe koorstuk dat dinsdag in Haarlem de Europese vuurdoop krijgt.

Of koorstuk, dat klinkt zo klassiekerig. Door Farming scheuren elektrische gitaren, glibberen keyboards, beukt een technobeat. De teksten die worden gezongen zijn al even atypisch. Hearne heeft ze onder meer gelicht uit speeches van Amazonbaas Jeff Bezos en Facebookberichten van maaltijdbezorger Uber Eats.

Over de auteur

Guido van Oorschot schrijft sinds 2000 voor de Volkskrant over klassieke muziek en opera. Hij maakt de maandelijkse podcast Klassieke klets.

‘Ik voel mezelf geen klassieke componist', zegt Hearne. ‘Mijn moeder was weliswaar operazangeres en in Chicago zat ik op een jeugdkoor. Maar klassieke muziek inspireert me veel minder dan pakweg de elektronische pop van de veel te vroeg overleden dj-producer Sophie.’

Evengoed opent Farming het klassiek geïnspireerde festival The Big Sing, voorheen de Koorbiënnale. Hearne schreef het stuk in opdracht van The Crossing, een avontuurlijk Amerikaans kamerkoor dat de spil vormt van de festivalprogrammering. Wat legt Hearne de 24 zangers in de mond over farming, het runnen van een boerenbedrijf?

Brandende kwestie

‘Dat is één van de betekenissen', zegt de componist. ‘Er bestaat ook zoiets als farming out, het uitbesteden van werk, denk aan landarbeiders en maaltijdbezorgers. Welbeschouwd gaat Farming over de complete keten van de voedingsindustrie.’

Zo kennen we Ted Hearne: nooit te beroerd om een brandende kwestie te verklanken. In 2009 won hij de Nederlandse Gaudeamus Award met Katrina Ballads, een stuk rond de rampspoed die orkaan Katrina aanrichtte in 2005. Hij wijdde werk aan Chelsea Manning, de WikiLeaks-klokkenluider en transgender. Hij ontfermde zich over thema’s als gentrificatie (het mechanisme dat de gewone man uit stadswijken verdrijft) en consent (seks met wederzijdse instemming vooraf).

Klinkt ernstig, maar Farming opent flitsend. ‘We’re back!’ zingt het koor, volgens voorschrift bright and poppy. Op een introductiefilmpje lachen de zangers er onverwoestbaar Amerikaans bij. ‘Hoe zwaar een onderwerp ook is’, zegt Hearne, ‘ik breng graag een lichte toets aan.’

Het koor The Crossing zingt ‘Farming’ van Ted Hearne.

Met ‘We’re back!’ meldde Uber Eats zich op 1 mei 2020 op Facebook. Na de eerste coronaschrik zag de bezorggigant kansen. ‘We’re back! You can now order the food you’ve missed from the restaurants you love!’ Hearne zette het bericht als een readymade op muziek. Ook greep hij naar teksten van William Penn, de 17de-eeuwse naamgever van de staat Pennsylvania, een kolonisator die zich moest zien te verhouden tot de oorspronkelijke bewoners. En hij citeert Jeff Bezos. Die mijmert over microwerk: klusjes die iedereen met een internetaansluiting thuis tegen een minieme vergoeding kan doen, zoals foto’s duiden en AI-programma’s trainen.

‘Ik gebruik altijd bestaande teksten', zegt Hearne. ‘Het fascineert me hoe muziek schuurt met woorden die nooit kunstzinnig bedoeld zijn. Maar ik heb Penn en Bezos natuurlijk niet voor niks gekozen. Ik ben ervan overtuigd dat zulke mannen denken dat ze goeddoen. Dat ze verdiend in een machtspositie zitten; dat ze naar eer en geweten omgaan met ondergeschikten; dat ze het recht hebben anderen hun visie op te leggen. Maar het is een ideologie, en die deelt kolonialisme met kapitalisme en white supremacy. De schadelijke gevolgen kennen we allemaal.’

Ongelooflijke techniek

Eind juni beleefde Farming een verregende première op een boerenstek in Bucks County, Pennsylvania. Vanwege de extra kosten van een locatievoorstelling presenteert The Big Sing het koorwerk in de Haarlemse Schuur. De Amerikaanse regisseur Ashley Tata kleedt de voorstelling theatraal aan. Ted Hearne tapt 75 minuten lang uit verschillende muzikale vaatjes, van country tot commercial en elektropop. Zes instrumentalisten begeleiden op elektrische gitaar, keyboard en percussie.

‘Met het koor The Crossing werk ik al jaren samen. Hun dirigent, Donald Nally, is briljant. De zangers hebben een ongelooflijke techniek. Voor Farming hadden we intensieve workshops. Ik wilde geen muziek schrijven die ze vlot van blad zingen. Ik wilde ze evenmin overvragen. Soms componeer ik pittige ritmen, of hussel ik teksten door elkaar, maar ze zingen er zich virtuoos doorheen.’

Of hij een activist is? ‘Nee, toch niet. Een activist steekt op straat of in een buurthuis zijn handen uit de mouwen. Maar politiek mag je mijn muziek wel noemen. Sterker, álle muziek is politiek. Kunst is nooit neutraal. Zelfs al maak je l’art pour l’art, dan nog valt een kunstwerk niet los te zien van je identiteit en van de maatschappelijke context. Maar een beetje kunstenaar vermijdt liever het eendimensionale. Het moet niet duidelijk zijn wat je vindt. Als het dat wel is, moet je dieper graven of een stuk niet schrijven.’