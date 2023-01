Componist Fant de Kanter schreef een stuk voor vioolsolo en zeven strijkers: ‘Pikzwarte muziek moest het zijn’

Fant de Kanter Beeld Marco Borggreve

Een zoveelste lachsalvo verzandt in een hoestbui, een restant van de griep. Componist Fant de Kanter (53) is goedlachs, hoewel somberte altijd aan de oppervlakte ligt. ‘Ik vind het erg moeilijk om me te beperken tot luchtigheid. Zeker in dit stuk.’ De Kanter refereert aan An awful time to be alive, het stuk dat hij componeerde in opdracht van violist Liza Ferschtman. Aanstaande zaterdag speelt zij met leden van het Concertgebouw Kamerorkest de première in Delden.

Het 17 minuten durende werk voor vioolsolo en zeven strijkers is De Kanters antwoord op The lark ascending van Ralph Vaughan Williams. Dat is gebaseerd op het gelijknamige gedicht van de 19de-eeuwse dichter George Meredith; een ode aan een opvliegende leeuwerik. Vaughan Williams zette het in een zachtgekleurde, orkestrale klankenstroom waaruit zich die ene etherische viool (de leeuwerik) losmaakt, steeds hoger vliegend. De Kanter: ‘Ik vind het een knap, maar gemakzuchtig stuk, met die vijftonige riedeltjes. Wat me trof, is de tijd waarin het geschreven is, na de Eerste Wereldoorlog, de première was in 1921. Het verbeeldt het naoorlogse Engeland dat uit het puin weer oprijst. Ik wilde honderd jaar later een stuk schrijven dat laat zien waar we sindsdien gekomen zijn met zijn allen: nergens natuurlijk. Pikzwarte muziek moest het zijn.’

Het begon in het voorjaar van 2020, tijdens de eerste coronalockdown. Liza Ferschtman deed een oproep aan componisten op Facebook: een minuut muziek voor viool, solo. Zes inzendingen ging ze uitvoeren tijdens onlineconcerten. Daarna zou ze er één uitkiezen voor uitwerking tot een langer stuk. Ze koos de donkere minuut van De Kanter.

‘Dit was echt een serieuze kans om vanuit het piepkleine kooitje van hedendaagse componisten het publiek een spiegel voor te houden. In deze maatschappij is alles gebaseerd op hoop. Maar hoop doet niks. Hoop is lucht. Ik wilde daarom een diapositief van Vaughan Williams’ hoopvolle stuk maken. De werktitel was A dark descending, maar het moest geen spottende of letterlijke versie worden van The lark ascending. Ik zocht naar een gedicht als tegenhanger van de romantische masturbatie van George Meredith.’

‘Omdat de oorlog in Oekraïne inmiddels begonnen was, wilde ik iets met Rusland. Dus richtte ik me in eerste instantie op Russische dichters, zoals Boris Pasternak, die ik heel goed vind. Totdat ik een bundel tegenkwam van de Chinese dichter Wang Jiaxin, Een asgrauwe dageraad. Al bladerend beviel me de kleur van de woorden. In Varykino ballade, opgedragen aan Pasternak, verplaatst Jiaxin zich in Pasternaks geesteskind dokter Zjivago, terwijl hij de studentenopstand op het Plein van de Hemelse Vrede beschouwt.’

Pasternaks roman werd in 1965 verfilmd met Omar Sharif als dokter Zjivago en Julie Christie als verpleegster Lara. Tegen het decor van de Russische Revolutie krijgen ze een noodlottige affaire. In Lara’s woorden: ‘Oh Lord, this is an awful time to be alive.’ De Kanter: ‘Alles viel op zijn plek. Dit moest de titel worden.’

‘Muzikaal citeer ik veelvuldig; Bach, Mahler, Strauss en uit de filmmuziek van Dokter Zjivago. Lara’s thema staat in schreeuwend majeur, terwijl je weet: het is één grote glijdende schaal de puree in. De viool speelt letterlijk de tekst; noot per lettergreep. Sleutelwoorden hebben hun eigen leidmotief. Zo is er het wolvenakkoord, dat zorgvuldig opgebouwd wordt. De huilende wolven blijven steeds op afstand.’ Met een sardonische grijns: ‘Totdat ze op het eind toehappen.’