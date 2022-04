Compilatiebox met verloren gewaande opnamen Toots Thielemans★★★★☆

Toen journalist Ton Ouwehand twintig jaar geleden in een interview met Toots Thielemans de vraag stelde wie hem het meest had beïnvloed, kreeg hij ‘Rob Franken’ als verrassend antwoord. Franken (1941-1983) was in Nederland pionier op de Fender Rhodes-piano, de twee muzikanten hadden elkaar ontmoet tijdens de opnamesessies van de filmmuziek van Paul Verhoevens Turks Fruit (1973).

Iedereen kent de klank van de fluitende en op zijn harmonica spelende Thielemans uit de door Rogier van Otterloo gecomponeerde filmmuziek. Minder bekend werd Rob Franken, de man die zo fraai elektrische piano speelde. Toch vormden Thielemans en Franken sinds die sessies tien jaar lang een duo dat het beste in beiden naar boven haalde.

Franken nodigde de Belgische jazzgrootheid uit om mee te werken aan zogeheten Fumu-opnamen, die door Franken geleid werden. Fumu is ‘Functionele Muziek', bestemd voor supermarkten, hotellobby’s en liften. Achtergrondmuziek of muzak, waar door de beste Nederlandse jazzmusici in de betere opnamestudio’s van Nederland aan werd meegewerkt.

Dankzij de inspanningen van het Nederlands Jazz Archief zijn de verloren gewaande opnamen van Franken en Thielemans achterhaald. Met toestemming van de Stichting Toots Thielemans zijn de 59 stukken verzameld op een 3 cd-set die onder de titel Toots Thielemans Meets Rob Franken – Studio Sessions 1973-1983 is verschenen in de onvolprezen reeks Treasures of Dutch Jazz.

Het is een even aangenaam klinkende als belangwekkende uitgave geworden. Het duo swingt er lustig op los in de eigen compositie Old Friend (1973) en ontroert tien jaar later met Nature Boy dat Thielemans niet veel later op Frankens begrafenis zou spelen.

De vele standards zijn niet allemaal even essentieel, maar Dat mistige rooie beest beleeft hier een fijne, wat lossere jazzversie dan in Turks Fruit en je hoort goed hoe Franken en Thielemans met de jaren steeds beter op elkaar reageren. Over Franken zei Thielemans: ‘Zijn spel is het belangrijkste geworden van wat ze de typische Toots-stijl noemen’. En dat hoor je hier allemaal ontstaan.