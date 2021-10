‘Common Ground’ is een even precieze als terloopse etalage van machtsmotoriek ★★★★☆

Common Ground van choreograaf Anouk van Dijk. Beeld Pippa Samaya

Laat twee mensen een sprintje trekken aan weerszijden van een blanco dansvloer, en je hebt direct een competitie. In het duet Common Ground, waarmee choreografe Anouk van Dijk (56) haar remigratie van Australië naar Nederland viert, groeit die speels gestarte wedstrijd gestaag uit tot een even precieze als terloopse etalage van machtsmotoriek. Met, voor wie het erin wil zien, diepere lagen over wit versus zwart, verheven hofballet versus democratisch straatrepertoire, goddelijke verleiding versus neerbuigende zweepslagen. In bijna iedere beweging sluipen lichte verwijzingen naar vormen van heerschappij, of dat nu de opwaarts gerichte, voorname presentatie is uit de danskringen rond zonnekoning Lodewijk XIV of het tot het uiterste oprekken van achterwaartse buigingen richting vloer.

Beide dansers – Tara Jade Samaya en Javier Monzón García – zien er bovendien spannend gelijkwaardig uit, met kortgeschoren hoofden boven dezelfde hoekige tuniek van stug neopreen. De tweestrijd zit puur in hun motoriek. Op band mengen radiofragmenten en samples van Charlie Chaplins bekende speech uit The Great Dictator zich met barokmuziek uit de Franse opera en vioolconcerten van Johann Sebastian Bach.

Als de twee dansers in witte outfits synchroon springend uitwaaieren over de witte balletvloer, houden ze elkaar voortdurend in het vizier. Daarna klapt wit om in zwart. Wanneer kleur verschijnt in de lichtbalken om het afgebakende speelveld, trekken beide dansers langzaam hun speelvloer aan gort. Dat begint met een splijting – een wond in de gemeenschappelijke grond – en eindigt met zware mantels op naakte schouders. Common Ground is geen grote spectaculaire terugkeervoorstelling en oogt eerder tijdloos dan actueel. Maar dat de dynamiek van macht altijd ook in lichaamsposes huist, blijft je bij door de sterke vertolking van de Australische Samaya (voormalig lid van Van Dijks Chunky Move) en Spanjaard García (oud-danser van Nederlands Dans Theater).

Common Ground van choreograaf Anouk van Dijk. Beeld Pippa Samaya

Common Ground van choreograaf Anouk van Dijk. Beeld Pippa Samaya