Commissie-Buma: regels om belangrijke kunst in Nederland te houden moeten strenger

Deze tekening van Peter Paul Rubens werd in New York geveild door prinses Christina. Kunstliefhebbers waren boos omdat het werk niet eerst aan Nederlandse musea was aangeboden. Beeld EPA

In 2019 werd het vorige kabinet overvallen door de verkoop van een waardevol kunstobject. Prinses Christina liet toen een tekening van Peter Paul Rubens (1577-1640) veilen, die volgens experts in Nederland had moeten blijven. Een commissie constateerde daarna dat kunstschatten in het bezit van Nederlandse particulieren beter moeten worden beschermd. Vorig jaar werd een tweede commissie ingesteld, nu onder leiding van oud-CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, die dit nader moest invullen.

In Nederland bestaat nu een register van cultuurgoederen die vanwege hun kunsthistorische belang zijn aangewezen als beschermd; zij mogen pas aan een buitenlandse koper worden verkocht als de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) daar toestemming voor geeft. In de praktijk zal die geen exportvergunning afgeven - de werken staan niets voor niets in het register. Als de eigenaar van een beschermd werk er toch vanaf wil, kan een museum in Nederland het werk kopen of zal de staat dat uiteindelijk doen. In het register zijn 161 werken opgenomen die vrijwel allemaal in privébezit zijn. De lijst is in 1985 opgesteld en nadien niet veel aangepast.

Het is ondoenlijk om het register actueel te houden, stelt de commissie-Buma in haar advies; in de loop van de tijd kan bijvoorbeeld verandering optreden bij de beoordeling van wat kunst van nationaal belang is. Daarom wordt voorgesteld dat het register blijft bestaan als overgangsregeling, maar dat het niet meer wordt aangevuld.

Volgens de commissie is de bescherming van ongewenste uitvoer van kunstschatten naar landen buiten de Europese Unie goed geregeld. Zij oppert een vergelijkbaar ‘nationaal uitvoervergunningensysteem’ in te stellen voor uitvoer binnen de EU, die niet goed is gereguleerd.

Degene die nu vanuit Nederland kunst of erfgoed naar een land buiten de EU wil uitvoeren, moet zelf controleren of een vergunning vereist is. Dat is het geval als het in een van vijftien omschreven categorieën valt. Voor schilderijen is bijvoorbeeld een uitvoervergunning nodig als zij ouder zijn dan 50 jaar en en een waarde hebben van meer dan 150 duizend euro.

Bij uitvoer binnen de EU moeten volgens de commissie hogere waardes worden gehanteerd; de kunsthandel mag niet te veel worden belemmerd. Er dient ook nog een categorie bij te komen: hedendaagse kunst verdient meer bescherming.

Een onafhankelijke adviescommissie moet zich voortaan buigen over de aanvraag voor een vergunning. Als die wordt geweigerd, worden partijen in Nederland in staat gesteld het cultuurgoed aan te kopen. Volgens het advies zouden ook particuliere musea, verzamelaars en bedrijfscollecties die mogelijkheid moeten krijgen, zolang het cultuurgoed na aankoop in Nederland blijft. Slaagt de koop niet, dan is de staat aan zet.

Ter bevordering van een beter beschermingsbeleid dient het Museaal Aankoopfonds te worden aangevuld tot 50 miljoen euro. Bovendien zou daarin elk jaar 25 miljoen moeten worden gestopt. De commissie constateert dat belangwekkende cultuurgoederen van geringe financiële waarde, vaak afkomstig uit lokale en migrantengemeenschappen, onvoldoende zijn beschermd. Daarvoor moet een aankoopbudget komen.

Enkele fiscale regelingen dienen volgens het advies ook te worden aangepast, waaronder de Geefwet. Bij giften aan musea tot 5.000 euro is nu bijvoorbeeld extra fiscale aftrek mogelijk. Die maximumgrens zou moeten komen te vervallen als het gaat om schenkingen voor de aankoop van een werk dat van nationaal belang is.