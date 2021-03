Commissarissen Limburgse omroep L1 verklaren oorlog aan hoofdredacteur

Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFo

Dat blijkt uit een verzoekschrift dat de RvC vorige maand heeft ingediend bij de Ondernemingskamer van de Amsterdamse rechtbank, waarvan de inhoud nu boven water is gehaald door dagblad De Limburger. In het verzoekschrift vraag de RvC de Ondernemingskamer, een rechtbank voor zakelijke geschillen, om een onderzoek naar de ‘kwalijke’ situatie bij de omroep.

De RvC noemt daarbij onder meer de hoofdredacteur en twee verslaggevers die zitting hebben in de Ondernemingsraad als verantwoordelijken voor de aanhoudende onrust. Directeur Peter Elbers treft geen blaam, volgens de commissarissen.

Dat is opmerkelijk, gezien het feit dat de redactie van L1 vorige maand het vertrouwen in Elbers opzegde. De directeur ligt al maanden overhoop met een groot deel van de journalisten bij L1. Volgens hen heeft hij sinds zijn aantreden in september 2020 de sfeer; hij zou autoritair te werk gaan en teveel geld uitgeven aan nutteloze zaken. Verschillende medewerkers meldden zich ziek.

Elbers deed de situatie weinig goed toen hij aankondigde camera’s op te willen hangen om het personeel op de redactie heimelijk in de gaten te kunnen houden. Ook zei hij e-mails en internetverkeer van verslaggevers te willen inzien als daar ‘zwaarwegende redenen’ voor zijn. Elbers kwam met die plannen na een hoogoplopende ruzie over een afgeplakt raam en een ontvreemde bureaustoel, volgens Elbers ‘intimidatie’ door het personeel. ‘Guerrillatactieken,’ aldus Elbers in een filmpje voor L1-medewerkers.