Comédiennes Margôt Ros en Randy Fokke putten op De Parade veel humor uit het gepolariseerde debat ★★★★☆

Kapper Mandy (Randy Fokke, links) en klant Willemijn (Margôt Ros) in De Grote Actualiteiten Tombola. Beeld Erik van ’t Hof

Wie denkt dat de oorlog in Oekraïne ver weg is op het zonnige theaterfestival De Parade in het Westbroekpark in Den Haag, heeft het mis. ‘Vladimir Poetin’ is één van de nieuwsthema’s die uit een glazen kom met balletjes wordt gegraaid in De Grote Actualiteiten Tombola. Deze zeer vermakelijke komedie speelt zich af in een kapsalon, waar de volkse kapper Mandy (Randy Fokke) en haar intellectuele klant Willemijn (Margôt Ros) over de actualiteit discussiëren.

Om de zoveel tijd wordt er een papiertje met een nieuwsonderwerp uit de kom gegrabbeld. Daarop volgt een nieuwe scène met dialogen uit de scherpe pen van Nathan Vecht (o.m. co-schrijver van dramaserie Het jaar van Fortuyn).

Die gesprekken verlopen min of meer zoals je zou verwachten: kapper Mandy haalt al haar informatie van sociale media en komt met oneliners als ‘je hebt twee kampen en voor allebei valt wat te zeggen’, terwijl de vlug op de teentjes getrapte Willemijn houdt van literatuur en podcasts over wetenschap. Met vet aangezet spel van comédiennes Ros en Fokke wordt er zo veel humor geput uit het gepolariseerde maatschappelijk debat.

Een goede toevoeging is gitarist en zanger Levi Manner, die de scènes verbindt met parodieën op de muziek van onder meer Spinvis en Guus Meeuwis. Er zijn ook nog enkele geslaagde verrassingen in het script ingebouwd, waardoor dit halfuur voorbij vliegt.

Arjan Erkel en gitarist Jan Wilm Tolkamp (foto) spelen samen in Erkels hoop. Beeld De Parade

Van een geheel andere, meer serieuze orde, is het verhaal dat wordt verteld in een kleinere theatertent. In Erkels hoop heeft antropoloog Arjan Erkel (52) de geschiedenis van zijn veelbesproken gijzeling bewerkt tot boeiend documentaire-theater. De voormalig medewerker van Artsen Zonder Grenzen werd in 2002 ontvoerd door Tsjetsjeense rebellen en 607 dagen vastgehouden in de Russische deelstaat Dagestan.

In de voorstelling zit Erkel in het Adidas-trainingspak van destijds in een rechthoek die zijn gevangenschap verbeeldt. Vlot vertelt Erkel over deze onvoorstelbare ervaring, met harde en soms ook wrang-geestige details. Ter afwisseling is er muziek van Jan Wilm Tolkamp, voormalig gitarist van de band Normaal. De hit Oerend Hard blijkt een speciale rol te hebben gespeeld tijdens de gijzeling.

Eerder toerde Erkel al langs theaters met een lange versie van deze voorstelling, maar juist in de gecomprimeerde vorm van dertig minuten is zijn verhaal effectief. Het is een aparte ervaring om naar Erkels beklemmende relaas en zijn boodschap over hoop en vrijheid te luisteren, terwijl je door het tentdoek hoort hoe de Paradebezoekers buiten zich vermaken met vrolijke muziek, eten en drinken.

De Parade Theater ★★★★☆ De grote actualiteiten tombola, door Margôt Ros en Randy Fokke. Regie Titus Tiel Groenestege. 3/7, Theaterfestival De Parade, Den Haag. Tournee t/m 17/8. ★★★★☆ Erkels hoop, door Arjan Erkel en Jan Wilm Tolkamp. 3/7, Theaterfestival De Parade, Den Haag. Tournee t/m 28/8.

Randy Fokke (l) en Margôt Ros (r) in De Grote Actualiteiten Tombola Beeld Erik van 't Hof